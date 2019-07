Wind offre ad alcuni clienti selezionati un nuovo listino di smartphone acquistabili a

Wind Smart 50 Flash Plus offre tutto ciò che serve a 6 - 99 euro al mese : Wind Smart 50 Flash Plus offre minuti illimitati di chiamate verso tutti e 50 GB di Internet 4G al costo di 6,99 euro al mese , ma non può essere attivata da tutti gli utenti. L'articolo Wind Smart 50 Flash Plus offre tutto ciò che serve a 6,99 euro al mese proviene da tutto Android.

Wind offre agli ex clienti minuti illimitati - 200 SMS e 50 Giga a 9 - 99 euro : Se avete un passato in Wind e valutereste un cambio di gestore, tenete d’occhio il telefono. Dai call center sono partiti i primi messaggi alla volta degli ex clienti che in precedenza avevano concesso il consenso commerciale per proporre la Wind All Inclusive Special 50. Al costo di 9,99 euro al mese, l’offerta di Wind […] L'articolo Wind offre agli ex clienti minuti illimitati, 200 SMS e 50 Giga a 9,99 euro proviene da ...