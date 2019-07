NCIS 15 gli episodi di domenica 28 luglio su Rai 2 in replica

Guida tv domenica 28 luglio - Un Passo dal Cielo 4 - NCIS e Fiore del Deserto : Programmi tv di domenica 28 luglio – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Un Passo dal Cielo 4 (replica) Rai 2 ore 21:05 NCIS 15×19-20-21(replica) (leggi qui le trame degli episodi) Rai 3 ore 21:20 In nome di mio figlio Canale 5 ore 21:15 Fiore del Deserto 1a Tv Rete 4 ore 21:30 Maurizio Costanzo Show Italia 1 ore 21:20 RIPD Poliziotti dall’aldilà La7 ore 21:15 Atlantide Tv8 ore 21:30 Italia’s Got Talent Best ...

Ascolti Tv domenica 21 luglio - le repliche di Un Passo dal Cielo 11.1% e NCIS 8.2% - Il viaggio di Fanny su Canale 5 11.3% : Ascolti Tv domenica 21 luglio(articolo in aggiornamento)Il viaggio di Fanny – Canale 5 – 1.835 milioni e 11.3%Un Passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – 1.624 milioni e 11.1%NICS (replica) – Rai 2 – 1.285 milioni e 8.2%Cate McCall Il confine della verità – Rai 3 – 988 mila e 6%Poliziotto ancora in prova – Italia 1 – 921 mila e 5.8%Maurizio Costanzo show (replica) – Rete 4 – ...

NCIS 15 - gli episodi in onda domenica 21 luglio : NCIS 15 gli episodi in replica di domenica 21 luglio su Rai 2Appena entrato in carica Carlo Freccero aveva tuonato contro NCIS rappresentativa di un’America che non gli piace. Eppure NCIS è ancora parte integrante di Rai 2 con doppio episodio quotidiano e con le repliche pronte a spuntare alla bisogna. E il caso di necessità è stato il flop del reboot di Streghe cancellato dopo i primi episodi e spostato a settembre al pomeriggio. Così in ...

Mondiali di scherma : 3 medaglie di bronzo per l’Italia con Santarelli - Errigo e Di FraNCISca : Arrivano altre tre medaglie per l’Italia dai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Budapest. Dopo il bronzo conquistato ieri da Luca Curatoli nella sciabola, un altro terzo posto è stato ottenuto da Andrea Santarelli nella spada. A completare il poker di bronzi del medagliere azzurro ci hanno pensato poi Elisa Di Francisca e Arianna Errigo nel fioretto.Continua a leggere

Scherma - Mondiali 2019 : doppia medaglia azzurra! Elisa Di FraNCISca ed Arianna Errigo sono in semifinale : sono in arrivo due medaglie dal fioretto femminile. Non si conosce ancora il metallo, ma sicuramente saranno sul collo di Elisa Di Francisca e di Arianna Errigo. Le due azzurre si sono qualificate entrambe per le semifinali ed ora il sogno è quello di vivere un derby italiano in finale. Una bella, convincente e sofferta vittoria per Arianna Errigo, che ha superato per 15-13 l’americana Lee Kiefer. Un assalto partito bene per la lombarda, ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIS DI MEDAGLIE AZZURRE! Santarelli in semifinale nella spada - Di FraNCISca ed Errigo nel fioretto. Volpi abdica : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Arianna Errigo se la vedrà con la francese Ranvier che ha sconfitto 15-11 nei quarti la giovane giapponese Ueno, mentre Di Francisca se la vedrà con la russa Deriglazova che ha vinto 15-3 il derby russo con Zagidullina 17.28: E’ semifinaleEEEEEEEEEE ANCHE PER ELISA DI Francisca CHE TORNA SUL PODIO MONDIALE!!! Battuta 15-8 la cinese Huo! 17.27: Di Francisca-Huo 14-8 17.27: Di ...

Scherma - Mondiali 2019 : Di FraNCISca - Errigo e Palumbo agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Alice Volpi : C’è un tris azzurro negli ottavi di finale dell’individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma a Budapest. Purtroppo non è un poker, perché è stata Clamorosamente eliminata Alice Volpi. La campionessa in carica si è arresa nei sedicesimi di finale, perdendo un assalto molto combattuto con la spagnola Maria Teresa Diaz per 15-13. Sicuramente un ko inaspettato per la toscana, che deve cancellare immediatamente questo passo ...

Il Segreto - trame : Donna FraNCISca aiuta Julieta a reagire dopo gli abusi : Torna l'appuntamento con Il Segreto, la soap opera ambientata in Spagna che riscuote ogni giorni giorno tantissimo successo su Canale 5. Nelle puntate in onda nelle prossime settimane, Donna Francisca tenderà la mano a Julieta Uriarte in segno di pace pur di farla riprendere dagli abusi subiti da parte dei Molero. Il Segreto: Julieta viene abusata dai Molero Le anticipazioni de Il Segreto tratte dalle puntate trasmesse prossimamente su Canale 5 ...

Ascolti Tv Domenica 14 luglio : Colpa delle Stelle - Un passo dal Cielo - NCIS : Ascolti Tv Domenica 14 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Un passo dal Cielo 4 (replica) – Rai 1 – milioni e %NCIS (repliche) – Rai 2 – mila e %Black Butterfly – Rai 3 – mila e %Colpa delle Stelle – Canale 5 – milioni e %Maurizio Costanzo Show – Rete 4 – milioni e %Poliziotto in Prova – Italia 1 – mila e %Atlantide – La7 – mila e %Superbike: Stati Uniti – Tv8 – mila e %Little Big Italy – Nove – mila e %N.B.: una volta ...

NCIS 15 - gli episodi in onda domenica 14 luglio su Rai 2 : NCIS 15, anticipazioni episodi 14 e 15 in onda domenica 14 luglio su Rai 2 al posto di Streghe.Dopo il flop del reboot di Streghe, andato in onda domenica scorsa su Rai 2 (qui i dettagli), il canale è corso subito ai ripari schierando la serie campione d’ascolti. Contraddicendo una dichiarazione che il direttore di rete aveva fatto tempo fa, in cui affermava la voglia di ridurre NCIS dal palinsesto perchè: “troppo identitaria ...

Il Segreto al 12 luglio : Dolores scopre che FraNCISca Montenegro è viva : Secondo le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 8 luglio a venerdì 12 su Canale 5 ci saranno numerosi colpi di scena. In particolare, Hipolito scoprirà che la pozione che fa ritornare la memoria funziona veramente. Intanto, Julieta e Saul proveranno a scappare dopo che gli uomini dei Molero spareranno alcuni colpi di fucile: ma ci penseranno Prudencio e Mauricio a chiamare la guardia ...

