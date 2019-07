Lukaku Juventus | scontro totale con l’Inter | Paratici sfida Marotta

Formazione Juventus 2019-20 : se arrivasse Lukaku - per Sarri ipotesi Ronaldo come esterno : Maurizio Sarri, nelle prossime settimane, potrebbe trovarsi a rivedere alcune idee che aveva già predisposto per la sua nuova Juventus. Diversi rumors raccontano, infatti, quanto i bianconeri siano interessati a portare a Torino il centravanti del Manchester United Lukaku che, ad un certo punto, sembrava avere nell'Inter l'unica pretendente italiana. L'arrivo del belga si incastrerebbe nel mosaico del club torinese in una maniera tale che ...

Calciomercato Juventus News/ Lukaku vicino - Rabiot-Ramsey che coppia - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 28 luglio 2019: le ultime notizie e gli aggiornamenti sulle trattative dei bianconeri. Emre Can promuove Rabiot e Ramsey.

Calciomercato Juventus : per Lukaku il Manchester fa una nuova richiesta : Calciomercato Juventus: non solo Dybala, i Red Devils fanno una richiesta alternativa, che la Juve potrebbe accettare. Stando a quanto rivelato nel pomeriggio dal ‘Daily Mail’ e riportato da Calciomercato.it, il Manchester United starebbe cercando di inserire il nominativo di Douglas Costa come possibile contropartita tecnica nell’ambito dello scambio per l’arrivo a Torino dell’attaccante belga […] More

Calciomercato Juventus - Lukaku : dopo Dybala spunta Douglas Costa per lo United : Il Calciomercato della Juventus parte all’attacco di Romelu Lukaku. Da tempo si vocifera di un interessamento bianconero per il forte attaccante ma solo nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata. Bisogna capire se si tratta di una sola manovra di disturbo verso l’Inter oppure se Paratici ha deciso che è il belga il centravanti giusto per Sarri. La corsa è partita, i nerazzurri hanno dalla loro l’accordo con il calciatore, i Campioni ...

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Juventus - incontro Paratici-Pastorello : possibile interesse per Lukaku : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa, dopo la tournée asiatica che l'ha vista affrontare due match di International Champions Cup con Tottenham e Inter e un'ulteriore amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato, il principale obiettivo attuale è quello di alleggerire una rosa che conta 27 giocatori, ma anche di ...

Calciomercato Juventus : clamoroso inserimento per Lukaku. E’ guerra : Calciomercato Juventus: la società bianconera si inserisce nella trattativa tra l’Inter e Lukaku. “È guerra totale tra Juventus e Inter”. Sono queste le espressioni usate dal Corriere dello Sport per descrivere lo stato dei rapporti tra le due società, con la Juve che nelle ultime ore si sarebbero interessati a Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: clamoroso inserimento […] More

Calciomercato Juventus : clamoroso inserimento per Lukaku- E’ Guerra : Calciomercato Juventus: la società bianconera si inserisce nella trattativa tra l’Inter e Lukaku. “È Guerra totale tra Juventus e Inter”. Sono queste le espressioni usate dal Corriere dello Sport per descrivere lo stato dei rapporti tra le due società, con la Juve che nelle ultime ore si sarebbero interessati a Romelu Lukaku. Calciomercato Juventus: clamoroso inserimento […] More

Calciomercato Inter News/ Per Lukaku occhio alla Juventus! - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, oggi 27 luglio 2019: i nerazzurri devono fare molta attenzione alla Juventus nella corsa a Romelu Lukaku.

Calciomercato Juventus - sfida lanciata all’Inter per Lukaku : Dybala possibile contropartita per lo United : La Juventus fa sul serio per l’attaccante belga, lanciando la sfida all’Inter da tempo sul giocatore Non solo l’Inter, anche la Juventus si è messa sulle tracce di Romelu Lukaku. Il club bianconero ha intenzione di soffiare l’attaccante belga ai nerazzurri, che continuano ad avere problemi nel trovare l’intesa economica con il Manchester United. AFP/LaPresse La richiesta di 83 milioni è troppo eccessiva per la ...

Calciomercato Juventus - Rai Sport : 'Sarri preferirebbe Gabriel Jesus o Lukaku' : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Potrebbero infatti arrivare dei cambiamenti molto significativi nel reparto offensivo del club bianconero. Gonzalo Higuain è stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, avendo segnato un bellissimo gol al Tottenham, nella prima uscita della Juventus. Nonostante questo, il "Pipita" non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri, il quale ...

Calciomercato sabato 20 luglio : Lukaku-Inter - ore calde. Neymar-Juventus - c’è l’apertura : Calciomercato 20 luglio- Ecco le trattative di oggi sabato 20 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri starebbero osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar. L’attaccante sarebbe ormai pronto a dire addio al PSG e nelle ultime ore starebbe avanzando anche la forte candidatura bianconera. Dalla Spagna […] L'articolo Calciomercato sabato 20 luglio: ...

Juventus - il presunto piano per beffare l'Inter : prendere Lukaku a fine mercato (RUMORS) : La Juventus è partita per la tournée asiatica ed è pronta a misurarsi con gli impegnativi match dell'International Champions Cup, fra cui spicca anche la partita contro l'Inter dell'ex Antonio Conte. Come al solito, però, a tenere banco è il calciomercato, con la società piemontese che da poco ha ufficializzato il colpo De Ligt. Nonostante ciò, la compagine torinese prossimamente potrebbe concludere qualche altra operazione di rilievo, ma nel ...

Calciomercato Juventus Inter : Lukaku sempre più vicino alla Serie A : Calciomercato Juventus Inter: il Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio è volato in Inghilterra per provare a chiudere la trattativa per portare all’Inter l’attaccante della nazionale belga Romelu Lukaku. L’Inter si fa forte del gradimento palesato dal giocatore nel tentativo di strappare definitivamente il trasferimento del fortissimo attaccante del Manchester United, reduce da una stagione non […] More