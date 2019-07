In concorso Polanski | Soderbergh con Martone | Maresco e Marcello

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 29 luglio 2019) Ci saranno l`attesissimo film di Romansulle indagini sull`Affaire Dreyfus, "J`accuse", con Jean Dujardin, quello di Stevesui Panama Papers "The laundromat", con Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas, e le superproduzioni americane "Ad Astra" di James Gray con Brad Pitt nel ruolo di un astronauta in un futuro distopico, e il prequel di Batman "Joker" di Todd Phillips con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, inquest`anno alla Mostra d`arte cinematografica di Venezia, che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. Saranno tre i film italiani in gara per il Leone d`oro: "Martin Eden" di Pietro, rilettura del romanzo di Jack London con Luca Marinelli, "La mafia non è quella di una volta" di Francoche continua la sua indagine su Palermo tra grottesco, cinismo e ironia, e "Il sindaco del Rione Sanità" di Mario, rilettura in chiave ...

