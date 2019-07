Autostrade | sciopero ai caselli | ecco quando

(Di domenica 28 luglio 2019) Roma, 28 lug. – (AdnKronos) – “nellei prossimi 4 e 5 agosto”. Protesta unitaria da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti “a seguito dello stato di agitazione, proclamato per la fase critica che sta caratterizzando la trattativa, che riprenderà martedì 30, per il rinnovo del contratto nazionale di settore”.”Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 si fermeranno gli addetti all’esazione aie il personale turnista non sottoposto alla regolamentazione dello. Stop al personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Dalloresta escluso tutto il personale sottoposto alla legge ...

