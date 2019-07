Programmi TV di stasera | sabato 27 luglio 2019 Mina e la Carrà protagoniste di

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 27 luglio 2019) RaffaellaRai1, ore 20.35: Techetechetè Superstar – Pronto, Raffaella? … Sono! Le Teche ancora in prime time con una puntata interamente dedicata ae Raffaella. “Pronto, Raffaella? … Sono!” sarà una staffetta ideale tra te due primedonne della televisione italiana, un dialogo fatto di immagini e suggestioni visive ricreato attraverso le loro apparizioni televisive più sorprendenti. Nella puntata curata da Salvo Guercio si riascolteranno le canzoni più belle die Raffaella, realizzate come dei videoclip in cui le immagini del passato rivivono del dinamismo e del ritmo di oggi. Tra le chicche di Raffaella, un montaggio di “A far l’amore comincia tu” in tutte le lingue del mondo, un’indiavolata “Rumore” con rarissimi passaggi televisivi, e degli estratti a colori della tournée del 1976. Per quanto concerne, si ...

notizieoggi24 : Cosa c'è stasera in tv? I programmi in tv stasera 27 luglio #StaserainTv - antonellaa262 : Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata sabato 27 luglio. Sco… - gaseven : Cosa c’è stasera in TV -