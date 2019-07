Moda | Milano prima in Italia per export | oltre 7 | 2 mld

Palermo - sequestrati gioielli per un milione di euro al figlio del boss. Aveva un negozio nel quadrilatero della Moda a Milano : sequestrati orologi di lusso, gioielli e pietre preziose dalla polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza di Palermo a Gaetano Fontana, figlio del boss defunto Stefano, che in passato ha scontato una condanna per mafia. L’uomo, 43 anni, è stato il reggente del clan che fu del padre e con i soldi del pizzo avrebbe investito a Milano. Gaetano Fontana sottoposto alla misura della sorveglianza speciale Aveva aperto una gioielleria in via ...

La Napoli borbonica sfila a Milano con Isaia. E con lui i migranti firmano la prima collezione “La Moda unisce” : Putti rococò, arazzi fiamminghi, eruzioni notturne del Vesuvio e porcellane della Real Fabbrica di Capodimonte. A tutto questo si è ispirato il marchio di moda napoletano Isaia per la sua ultima collezione Uomo primavera estate 2020. Una creatività tutta made in Naples: denim sartoriale, un tessuto vellutato “pelle d’uovo” e camicie setose che sembrano affreschi da appendere ai muri. Per Gianluca Isaia, terza generazione al comando, ...

Milano Moda Uomo - tutti i vip : Marco MengoniAlexander SkarsgardSamuel L. JacksonIan ThorpeRichard MaddenPadmanabh SinghAlex PettyferSarah SnyderRob RacoMalumaAnnalisaTeduaPietro BoselliMax Pezzali e Debora PelamattiVictoria Stella Doritou e IramaErnia Francesco Vezzoli Tinie TempahDark Polo GangMauro Icardi e Wanda NaraLa Dark Polo GangIgnazio Moser e Cecilia RodriguezMadalina Doroftei e Alessandro Egger Giusy FerreriDeva CasselTakagi & KetraMarco FantiniP. J. ...

Milano Moda Uomo : sostenibilità - ritorno della cravatta e grandi assenti : La settimana della Moda Uomo di Milano si è conclusa lunedì 18 giugno dopo un weekend di sfilate, presentazioni ed eventi. Il calendario fortemente alleggerito di appuntamenti per vie della nuova tendenza Uomo delle grandi maison alle sfilate itineranti. Una nuova strategia intrapresa dai grandi brand a sfilare in momenti dell’anno e luoghi non tradizionali. Grande assente infatti proprio Prada che ha sfilato qualche giorno ...

Milano Moda Uomo - tutto un altro spazio : Palm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsPalm AngelsEtroEtroEtroEtroSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiSunneiQuella di andare alla ricerca di angoli nuovi, o per lo meno inediti, delle città è una fra le vocazioni più interessanti delle grandi metropoli dove si svolgono le settimane della Moda. E Milano non fa certo eccezione, in questo senso. Fashion week dopo fashion week, abbiamo visto eleggere a ...

Milano Moda Uomo : Irina Shayk supera se stessa : Milano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofMilano Moda Uono PE 2020, il best ofEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ArmaniEmporio ...