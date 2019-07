Migranti : Presidente Ars - ‘encomio solenne a comandante motopesca’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Carlo Giarratano, comandante del motopesca “Accursio”, ha soccorso in mare con l’aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme al Presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La ...

Migranti : Presidente Ars - ‘encomio solenne a comandante motopesca’ : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – “Carlo Giarratano, comandante del motopesca “Accursio”, ha soccorso in mare con l’aiuto del suo equipaggio decine di #Migranti alla deriva, tra i quali anche donne e bambini. Ringrazio questi uomini per aver dimostrato grandissimo coraggio e profonda umanità nel compiere questo gesto. Per questo motivo, insieme al Presidente della commissione Salute dell’Ars, Margherita La ...

La presidente della Croazia ha ammesso che la polizia del paese è coinvolta nei violenti respingimenti dei Migranti fermati al confine : Dopo mesi di smentite ufficiali, la presidente della Croazia Kolinda Grabar Kitarovic ha di fatto ammesso che la polizia del paese è coinvolta nei violenti respingimenti di migranti e richiedenti asilo fermati al confine. Il comportamento della polizia croata è

David Sassoli eletto presidente del Parlamento europeo. “Ora cambiare regole sui Migranti” : David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento europeo. È stato eletto coi voti di socialisti, popolari e liberali dopo una prima fumata nera in cui gli erano mancati 7 voti per raggiungere la maggioranza assoluta. All’europarlamentare dem, ex giornalista, vicedirettore e conduttore del Tg1, sono andati 345 voti, 11 in più rispetto a quelli necessari per il quorum. Tra i partiti italiani, solo il Pd l’ha votato. Forza Italia si è ...