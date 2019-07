Bologna | test Dna in omaggio ai ministri | Così scoprirete da dove venite

La Perla annuncia 126 esuberi a Bologna. Sindacati e Pd protestano : L’azienda La Perla, che fa capo alla holding olandese Sapinda, ha annunciato un piano di esuberi a Bologna di 126 unità che riguarda il personale, tra produzione e brach. Nella sede della Regione Emilia-Romagna è partito il tavolo di crisi. L’incontro è all’assessorato regionale alle Attività produttive e partecipano esponenti dei Sindacati e dell’azienda, la holding olandese di ...

Gray Pride a Bologna - gli striscioni di protesta di Forza Nuova contro la manifestazione LGBT : Scritte omofobe firmate da Forza Nuova sono apparse ai Giardini Margherita di Bologna dove oggi pomeriggio prenderà il via il Pride. Attese oltre 40mila persone in città secondo le stime. A meno di una settimana dal 28 giugno, giorno in cui si celebreranno i 50 anni esatti dei Moti di Stonewall, cortei sono in programma anche a Napoli, Siracusa e Frosinone.Continua a leggere

Bologna - le Maschere Bianche contro lo sfruttamento dei lavoratori. Annunci - proteste e raid ai piedi delle Torri : Non hanno scelto il volto di Guy Fawkes, caro agli hacker di Anonymous, né quello di Salvador Dalì, indossato dai rapinatori della serie tv La Casa di Carta, ma hanno preferito delle semplici Maschere Bianche. È questa la faccia di un collettivo anonimo bolognese usata per protestare contro i proprietari di bar, ristoranti, supermercati e appartamenti e boicottare le attività che, a loro dire, propongono condizioni di lavoro o affitto ...

Migranti - proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

Migranti - hub chiuso a Bologna : proteste davanti ai cancelli : Migranti, hub chiuso a Bologna: proteste davanti ai cancelli Nella mattinata dell'11 giugno, diversi esponenti sindacali e dei centri sociali si sono radunati davanti al cancello della struttura di cui la prefettura ha annunciato la chiusura per lavori di manutenzione. Sono 183 gli ospiti che dovrebbero essere ...

Bologna - “negro - ti spacco una bottiglia in testa” : cameriere aggredito da militari in borghese : “Negro di merda, vieni qua che ti spacco una bottiglia in testa”. Sono queste le parole che cinque militari dell’esercito fuori servizio sono accusati di avere rivolto a un cameriere ghanese di 29 anni. Il giovane, che lavora in un bar pizzeria davanti alla stazione di Bologna, ha raccontato di essere stato aggredito per aver rimproverato i militari perché ubriachi e molesti. Nella colluttazione il ragazzo è rimasto lievemente ...