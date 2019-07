Traffico Roma del 26-07-2019 ore 08 | 00

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE TRANORD E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA VERSOL’AURELIA. INCIDENTE CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMRNTANA E TIBURITNA SEMPRE SUL RACCORDO RALLENTAMENTI PERTRA PRENESTINA E NOMENTANA IN CARREGGIATA ESTERNA E TRA CASILINA E TIBURTINA VERSO LA SALARIA , IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DLE CENTRO CITTÀ SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE ESTIN FILA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CSTELNO VERSO LA CAPITALE DISAGI OGGI PER LO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO. POSSIBILI DISAGI PER I PASSSEGGERI DALLE 10 ALLE 14 ; COINVOLTO NELL’AGITAZIONE ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA E AIR ITALY. SI CONSIGLIA DI CONTATTARE LA PROPRIA COMPAGNIA AEREA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SUE VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO ...

