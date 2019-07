Toninelli non si schioda

Tav - Toninelli : “Opera era e resta inutile. Qui al Ministero non c’è l’ombra di un leghista da mesi” : La Tav “era, è e rimarrà inutile“. Lo ha detto, in un video su Facebook, il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. “Un progetto vecchio prima ancora di vedere la luce, che esperti hanno fragorosamente bocciato perché non porta benefici nemmeno nel lungo periodo”, ha detto il ministro, puntualizzando che “l’analisi costi-benefici non è stata affatto inutile o superflua come qualcuno ha ...

TAV - Toninelli non si dimette e rilancia : “Ho fatto un lavoro immenso - fermarmi sarebbe follia” : Due giorni dopo la decisione a sorpresa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sulla TAV Torino - Lione, parla anche il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che conferma la volontà di non dimettersi: "Ho fatto un lavoro immenso in questi mesi, mai nessuno aveva sbloccato così tanti cantieri. Vado avanti, sarebbe una follia non farlo".Continua a leggere

**Governo : Musumeci - ‘Toninelli fermo - in Sicilia non fa niente’** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “Sull’eterna vicenda della super strada Ragusa-Catania, attesa da 32 anni, Toninelli prende tempo e non riesce a dare risposte. Il ministro viene in Sicilia sola per fare bassa cucina politica, continua a provocare e insultare il governo regionale, non si è ancora rassegnato alla sconfitta” delle ultime regionali in Sicilia: “Nessuno gli ha spiegato che le competenza sulle strade le ...

Pd - Rosato : “Intesa con M5s? No. Noi alleati di Berlusconi ma non c’era Toninelli ministro” : “Terreno comune tra Pd e M5s? Non c’è. E’ vero che siamo stati alleati di Berlusconi nel governo Letta, ma durò poco. Ci fu anche un governo con la Lega agli inizi degli anni ’90, ma erano tempi diversi. Berlusconi aveva le tv e Mediaset, oggi ci sono Casaleggio e il primato del M5s nella rete. Però devo dire che Berlusconi non ci ha mai messo Toninelli come ministro dei Trasporti“. Sono le parole pronunciate ai ...

Trasporti - Toninelli : "Rinviate gli scioperi del 24 e 26 luglio". I sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Il tavolo al ministero delle Infrastrutture in vista del doppio stop in programma questa settimana. Gli orari della mobilitazione città per città

Toninelli prova a scongiurare lo sciopero dei trasporti. I sindacati : "Non ci sono le condizioni" : Gli italiani si stanno già muovendo in massa per le vacanze estive e migliaia di turisti da tutto il Mondo stanno raggiungendo l'Italia per lo stesso motivo, ma questi spostamenti rischiano di essere complicati dai due scioperi dei trasporti previsti per il 24 e il 26 luglio.Ora, a poche ore dal primo sciopero previsto per domani, il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già criticato quotidianamente dal vicepremier Matteo Salvini, si sta ...

Dopo il caos treni - gli scioperi. Toninelli e Codacons : revocatelo. I sindacati : non ci sono le condizioni Orari - mezzi : gli stop : Il ministro Toninelli chiede ai sindacati il rinvio dello sciopero in seguito anche all'attentato di ieri sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato disagi

Scioperi dei trasporti del 24 e del 26 luglio : Toninelli chiede la revoca. Sindacati : “Non ci sono le condizioni” : Un rinvio degli Scioperi annunciati per mercoledì 24 e venerdì 26 luglio. È quanto chiesto dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli alle organizzazioni sindacali durante un incontro al Mit. La proposta del ministro è quella di avviare un confronto sui contratti di lavoro, che si potrebbe estendere anche alle compagnie aeree. La risposta delle parti sociali, però, è stata negativa: per i Sindacati dei trasporti ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Io blocco i cantieri? Come dire che lui non blocca le Ong” : “dire a me che sono il ministro che blocca i cantieri è Come dire a Salvini che è il ministro che non blocca le Ong”. Così il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Caltanissetta per incontrare le imprese che lavorano nel cantieri Cmc della Agrigento-Caltanissetta e le associazioni di categoria interessate dalle novità sul Codice degli appalti, ha replicato a distanza al ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Io ...

Tav - Toninelli licenzia l'unico esperto costi-benefici che non era contrario. L'ira di Salvini : "Non ci siamo - basta rinvii" : Il ministero: "Coppola ha violato la riservatezza rilasciando interviste non autorizzate". Il vicepremier attacca: "Toninelli faccia viaggiare gli italiani e non blocchi le opere"

Per Salvini la Tav è un'opera fondamentale e i 'no' i Toninelli non sono più accettabili : La Tav "è un'infrastruttura fondamentale, e non sono più accettabili no, ritardi e rinvii da parte del ministro Toninelli; non solo sulla Tav, ma mi risulta che ci sono decine e decine di opere pubbliche in tutta Italia, al nord al centro e al sud, ferme al ministero delle Infrastrutture". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del sopralluogo a Rovezzano (Firenze). "Se uno fa il ministro dei Trasporti - ha proseguito ...

Salvini attacca Toninelli : «Troppe opere bloccate. Coppola licenziato? Non ci siamo» : Matteo Salvini a Firenze rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in agenda un incontro con l'altro vicepremier Luigi Di Maio e se il governo durerà ancora a lungo:...