Sonorità pop anni ’80 in 2 Gocce Di Vodka di Tormento | il nuovo singolo in rotazione

(Di venerdì 26 luglio 2019) 2Didipotrebbe essere la dimostrazione che il revival pop degli ultimiabbia conquistato anche i big della musica italiana, ma non è esatto. Ci eravamo scoperti nostalgici già ai tempi di Amor De Mi Vida dei Sottotono, e- al secolo Massimiliano Cellamaro - e avevamo notato la sua versatilità quando rappò nel remake di Nessuno Mi Può Giudicare dei Gazosa (avevamo riso tutti ma oggi la riascoltiamo, nessuno escluso, nemmeno tu). Oggi 2Didiarriva inradiofonica con il suo sound fresco e vintage, grazie alla produzione degli SDJM e alla collaborazione di Raige e Davide Simonetta nella scrittura. Ilarriva dopo l'inedito pubblicato insieme a J-Ax in aprile, Acqua Su Marte, e parla di una coppia che non trova un punto in comune per dimostrarsi l'amore reciproco, ma i loro ...

