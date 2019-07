Repubblica | La Juve disturba le operazioni dell’Inter e punta su Lukaku

Repubblica : L’Inter è più contiana di quanto la Juve non sia sarriana : Manca un mese esatto all’inizio del campionato e l’Inter è più contiana di quanto la Juventus non sia sarriana. Lo scrive Emanuele Gamba su Repubblica, aggiungendo: “è la differenza che passa tra un’evoluzione e una rivoluzione”. La Juve ha vinto ieri contro l’Inter ai rigori. Il tempo regolamentare aveva chiuso il match su un pareggio con goffa autorete di De Ligt. L’Inter ha fatto meglio, scrive Repubblica. Ha ...

Juventus - secondo 'La Repubblica' potrebbe offrire 55 milioni di euro per Chiesa : La Juventus è pronta a disputare la sua seconda partita di International Champions Cup contro l'Inter, in un match molto particolare per il tecnico Antonio Conte, ex della partita. Dopo la sconfitta contro il Tottenham, Maurizio Sarri ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di investire sul mercato su alcuni ruoli, così come allo stesso tempo sarà importante cedere gli esuberi, con una rosa che attualmente è di 27 ...

Repubblica : “De Ligt trattato dalla Juventus come Messi e Neymar” : Un’operazione spudorata “Un’operazione spudorata” così definisce su Repubblica Fabrizio Bocca l’acquisto di De Ligt. La Juventus ha speso una cifra spudoratamente alta, tale da spazzare via la concorrenza, convincere l’Ajax (70 milioni più bonus), il giovane difensore trattato come Messi e Neymar (7,5 questa stagione e poi 12 netti l’anno per 4 anni) e accontentare il famelico Raiola (10 milioni per il ...

Repubblica : De Laurentiis tenta l'”all inn” sul mercato per sfidare la Juve di Sarri : Chi ha il portafoglio pieno detta le regole e il Napoli si è messo in una condizione invidiabile: potendo continuare a farlo Così Marco Azzi su Repubblica commenta l’avanzare di De Laurentiis sul mercato. Il presidente azzurro è in condizione di portare avanti più trattative e chiuderle avendo avuto cura di tenere in ordine i conti del club. Tanti i nomi in ballo tra James Rodriguez, Rodrigo e anche Mauro Icardi. I tifosi già sognano e ...

Repubblica : Inter o Napoli - chi sarà l’anti Juve? : Inter e Napoli si sfidano per capire chi sarà l’antiJuve della prossima stagione secondo l’edizione odierna della Repubblica. Milano oggi è il centro del mondo, non si può più lasciare tutto alla Juve agnelliana: ne hanno staccato due costole, trapiantate sul corpo dell’Inter e cominciato a pensare, dopo anni di sottomissione, come batterla. Molto più giù, al Sud De Laurentiis sa bene che i bianconeri non si possono battere sul ...

Repubblica : Icardi prova a trattare con la Juve. Wanda nega : Repubblica racconta la lunga telefonata (circa un’ora) fatta una settimana fa Antonio Conte a Wanda Nara. La moglie e agente di Icardi ha assicurato all’allenatore dell’Inter che Maurito lo stima moltissimo e ha fornito la sua versione dei fatti in merito ai contrasti che ci sono da mesi tra l’attaccante e il club nerazzurro. Poi, la richiesta: se l’Inter non vuole più Icardi, lo liberi a parametro zero. Una ...

Bocca (Repubblica) : Sarri non firma - e se alla Juve arrivasse Guardiola? : E arriva anche il Tweet di Fabrizio Bocca che sul finire del tanto atteso #SarriDay si pone la domanda che quasi tutti i tifosi Juventini si fanno Ma allora nemmeno oggi è “#oggièilgiornodiSarri? Ma allora non è che Guardiola…? #Juventus #calciomercato pic.twitter.com/FpNFMn81FZ — Fabrizio Bocca (@fabrizioBocca1) 10 giugno 2019 Anche lui, come Federico Gennarelli di Radio Sportiva, si domanda, implicitamente, se per caso la ...

Repubblica : La Juve resiste al ricatto sui biglietti degli ultras : L’edizione di Torino di Repubblica apre in prima pagina con la notizia degli ultras Juventini che per un’intera stagione hanno tenuto sotto scacco l’Allianz Con i loro diktat su quando si poteva cantare e quando si doveva tacere sono arrivati fino al Wanda Metropolitano di Madrid, durante la sfida con l’Atletico. E con le violenze nel pre-partita hanno condizionato la trasferta ad Amsterdam contro l’Ajax Dopo la scoperta e la ...

Repubblica – Sarri-Juve - domani o martedì sarà ufficiale : contratto faraonico e premio speciale a vincere per la Champions. I dettagli : Sarri-Juventus, il contratto Come riporta Repubblica, Sarri domani o martedì sarà ufficialmente il nuovo tecnico della Juve. Ecco quanto scritto nelle colonne del quotidiano: “Marina Granovskaia e Fali Ramadani hanno finalmente trovato l’accordo per liberare l’ex allenatore del Napoli e avviarlo, di fatto, verso Torino. L’accordo tra Maurizio Sarri e la Juventus era stato raggiunto da tempo. Tre anni di contratto a 6 milioni di ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Repubblica : 'Ecco perché può arrivare' : Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Un'ipotesi a cui non crede il grande ex bianconero, Thuram: le sue parole

Repubblica : Sarri a Milano per incontrare Paratici. Juventus sempre più vicina : Continua il palleggio mediatico tra Sarri e Guardiola per la panchina della Juve. In serata arrivano notizie di un imminente incontro tra Maurizio Sarri e Fabio Paratici. Il tecnico toscano partito da Londra avrebbe fatto tappa a Milano nel suo viaggio verso Firenze per incontrare il dirigente bianconero. Repubblica lancia un video e scrive che Sarri è rientrato in Italia e come prima tappa ci sono Milano e l’hotel Palazzo Parigi dove ...

Sarri-Juve - Repubblica : “Nessun amarcord - è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli. Lo staff chiede dei napoletani” : Sarri-Juve, Repubblica: “Nessun amarcord, è pronto ad accettare l’offerta di Agnelli. Sarri-Juve, per ‘La Repubblica’ non esiste amarcord che tenga, il tecnico ex Napoli è pronto ad accettare l’offerta di Andrea Agnelli. Una notizia che fa storcere il naso al popolo napoletano ma che, secondo il quotidiano, non avrà alcun peso sulla scelta finale del tecnico, che stasera si gioca la finale di Europa League con il suo ...