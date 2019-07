Regata Palermo-Montecarlo | 15esima edizione con record iscritti

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 27 luglio 2019) E' gia'd'alla XVdellad'alturadi vela, la cui partenza e' fissata il 21 agosto dal golfo di Mondello. A oggi sono gia' 57 le barche partecipanti, tre in piu' rispetto all'anno scorso, quando 54 scafi presero il via allaoffshore organizzata dal Circolo della Vela Sicilia, con la collaborazione dello Yacht club de Monaco e dello Yacht club Costa Smeralda."Quella che abbiamo davanti e' una flotta da- dice il presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo - e contiamo sul fatto che glipossano aumentare ancora. Non e' solo il numero degli scafi a colpire, ma anche la qualita' della flotta. Laha pochi eguali nel Mediterraneo. Abbiamo diversi Maxi molto importanti, provenienti anche dall'estero, e ci sono tutte le imbarcazioni di punta del panorama italiano, in corsa per la ...

