QUANDO L' AMORE SI SPEZZA | RAI 2 Streaming video del film con Theo Rossi | 26 luglio

QUANDO l’amore si spezza : trama e cast del thriller in onda su Rai2 : Venerdì 26 luglio, in prima serata su Rai2 per il ciclo Giallo & Crime va in onda il thriller del 2016 Quando l’amore si spezza, diretto dal regista Jon Cassar, famoso soprattutto per essere stato dietro la macchina da presa di tante serie tv tra cui, per esempio, anche la seconda stagione del nostrano I Medici, la serie evento targata Rai. I due protagonisti sono due caratteristi esperti e di lungo corso a Hollywood come Regina Hall e ...

La moda del matrimonio bis : QUANDO l'amore va dall'altare al tribunale e viceversa - : Marina Lanzone Molte coppie vip hanno visto nel divorzio un nuovo inizio, e sono convolate a seconde nozze dopo un periodo di crisi. Ma non per tutte ha funzionato Ti sposo, ti lascio, ti risposo e ti rilascio. È il titolo di un nuovo film? No, ma la vita di molte star di Hollywood potrebbe diventarlo, visto che il loro amore per il partner è passato dall’altare al tribunale alla velocità della luce. Moltissime sono le coppie ...

QUANDO l’amore è eterno : la storia di un uomo - di una donna e del mare di Gaeta : Siamo a Gaeta, è qui che una storia d’amore senza fine ha commosso tutti. Un uomo anziano, si è recato al mare, seduto su un muretto ha fissato la sua immensità ma non era solo, con lui infatti una fotografia che ritrae la moglie, che ormai non c’è più. Un’immagine questa, di vita reale che ha commosso tutti e che dimostra, ancora una volta, che l’amore non conosce confini né limiti terrestri, se risiede dentro al cuore. La fotografia ...

OM intervista Antonella Lo Coco - QUANDO l’amore è tristemente necessario : A pochi giorni dal giorno più speciale di ogni esistenza OM intervista Antonella Lo Coco, in un torrido pomeriggio che ti fa rimpiangere il freddo anomalo di maggio e ti fa desiderare un tuffo su una lastra di ghiaccio. Chi conosce Antonella sa che le nozze tra l'amore e la musica non hanno bisogno di inviti e partecipazioni. Lo insegna la storia dell'arte, lo insegnano i poeti e lo sottolineano i filosofi, ma esiste una difficoltà: ...

Venere - il “Pianeta dell’Amore” - concede un valzer a uno spicchio di Luna : QUANDO vederli : La prima congiunzione astrale di luglio è uno spettacolare incontro tra Venere e una sottilissima falce di Luna calante. I due oggetti celesti saranno visibili - molto bassi sull'orizzonte - lunedì 1 all'alba nel cielo nordorientale, fino a quando il sorgere del Sole non cancellerà il "Pianeta dell'Amore" dal firmamento.Continua a leggere

Vip - QUANDO l’amore rinasce dopo la separazione - : Francesca Rossi I vip sono persone come noi: amano, odiano, si lasciano e si ritrovano, proprio come accade ai “comuni mortali” e quando le coppie scoppiate ritrovano un loro equilibrio il rapporto diventa più forte Anche i vip piangono. E si lasciano, magari con parole dure. Eppure non è detto che la rottura sia definitiva. Qualche volta è possibile tornare indietro e rimettere insieme i cocci di una storia, posizionandoli in modo ...

Troverò l’amore QUANDO busserà alla mia porta! Jennifer Aniston e la sua vita da single convinta : Appagata dal punto di vista professionale, Jennifer Aniston confessa perché è ancora single e perché ha deciso di mettere da parte l'amore. Tutta presa dalla sua carriera di attrice e produttrice, Jennifer Aniston confessa che non ha bisogno di trovare né l’amore né tanto meno un compagno di vita. In una recente intervista che ha rilasciato a The People, riportata poi da Vanity Fair, l’ex moglie di Brad Pitt rivela cosa vuol dire ...

Lontano da te - l’amore arriva QUANDO meno te l’aspetti (e sconvolge tutto) : Lui, 34 anni, è di Roma. Lei 30 anni, di Siviglia. Massimo è figlio della ricca borghesia imprenditoriale, fa l’amministratore delegato dell’azienda di famiglia, la “Salvatori Tour” un tempo il primo tour operator italiano, oggi ditta in crisi conclamata. Candela è figlia del popolo, vive in un piccolo appartamento, fa la ballerina e l’insegnante di flamenco in una scuola ed è costantemente in ritardo nel pagare ...

Laura Chiatti : ‘Capisci l’amore QUANDO metti al mondo un figlio. Ma c’è un prezzo’ : “quando metti al mondo un figlio capisci per la prima volta che cos’è l’amore. Passiamo anni a cercare l’uomo o la donna della vita, non sapendo che solo un figlio ti porterà quell’amore che ti stacca la pelle”: così Laura Chiatti ha rivelato quale sia il suo pensiero sull’amore più forte che una persona può provare nella sua vita. L’attrice è uscita da un 2018 molto complesso in cui ha dovuto fronteggiare un herpes ...