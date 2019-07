Lucaselli | questa è conseguenza degrado città

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019) Roma – "Un carabiniere ucciso a coltellate a Roma, a quanto pare da un nordafricano ora ricercato. Si tratta dell'ennesimo sfocio deldi una grande citta', in cui rileva la difficile convivenza con gli stranieri". Lo dichiara la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja. "Auspichiamo che il responsabile del delitto sia quanto prima individuato e arrestato. L'applicazione della certezza della pena, senza tentennamento alcuno, e' la migliore risposta dello Stato. Che non puo' far mancare la sua vicinanza, in queste ore, alla famiglia della vittima e a tutta l'Arma dei Carabinieri", conclude.