Fonte : oasport

(Di venerdì 26 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.57: Queste le finalste degli 800 stile: Smith (Usa), Ledecky (Usa), Titmus (Aus), Quadarella (Ita), Wang (Chn), Kohler (Ger), Belmonte (Esp), Melverton (Aus), Oder (Slo) 5.56: Chiude al primo posto Leah Smith in 8’17″23, seconda Ledecky in 8’17″42, terzo posto per Titmus in 8’19″43. Tutti crono migliori di Quadarella. A occhio quattro atlete per tre posti sul podio 5.55: Ai 600 Smith, Titmus, Ledecky 5.52: Gara sulla stessa linea delle precedente: Smith, Ledecky, Titmus 5.49: Ai 200 Smith, Titmus e Ledecky 5.48: Ledecky e Titmus in gara nell’ultima batteria 5.46: Quadarella resiste al ritorno di Wang e vince con 6 centesimi di vantaggio la penultima batteria con il crono di 8’20″86, terza Kohler in 8’22″95. Gabbrielleschi scala in sesta posizione ma manca una ...

zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio Panziera in semifinale col terzo tempo. La 4×200 sl sogna il colpacc… - zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio Panziera in semifinale col terzo tempo. La 4×200 sl sogna il colpacc… - zazoomblog : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 26 luglio. 4×200 sl strepitosa: in finale col miglior crono! Panziera (col ter… -