Genoa | si vede già la mano di Andreazzoli | “stiamo sviluppando i concetti”

Genoa - York Capital vuole vedere i conti - Preziosi tentato : 'Ma la squadra la faccio io' : Il nuovo Genoa ripartirà con ogni probabilità dall'attuale proprietario. Non è infatti ancora giunta al capolinea la gestione Enrico Preziosi e chissà se la svolta sia davvero dietro l'angolo come lo stesso azionista di maggioranza aveva preannunciato in una delle sue ultime interviste. York Capital esce allo scoperto per il Genoa Nella giornata di ieri era attesa un'offerta ufficiale per il club rossoblu da parte di un fondo USA, un'offerta che ...