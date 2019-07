Ferrari più veloci nel caldissimo venerdì di Hockenheim

Formula 1 – Le differenze tra Alfa Romeo e Ferrari ed il rispetto per Vettel - Raikkonen svela : “non siamo più nello stesso team - ma…” : Kimi Raikkonen tra consapevolezze presenti e incertezze future: le parole del finlandese dell’Alfa Romeo in conferenza stampa ad Hockenheim Il circuito di Hockenheim è pronto per ospitare l’11° appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Occhi puntatissimi sulla Mercedes, regina indiscussa del Mondiale, che dovrà fare i conti con un Sebastian Vettel affamato di vittoria, in particolar modo davanti al suo ...

F1 - GP Germania 2019 : Ferrari - lo sviluppo non ha convinto. Lacune aerodinamiche evidenti e Red Bull sempre più vicina : Mentre da un lato la Mercedes prosegue nel suo Mondiale di Formula Uno 2019 come un carro armato sia in pista, sia fuori, quindi a livello di sviluppo sulla vettura, la Ferrari non riesce a tenere questo passo e, anzi, ora deve iniziare concretamente a difendersi nei confronti della Red Bull, piuttosto che pensare alle Frecce d’argento. Gli ultimi Gran Premi hanno sottolineato questo pericolo, con la vittoria di Max Verstappen in Austria, ...

Ferrari - Le più belle "speciali" del terzo millennio - FOTO GALLERY : Alledizione 2019 del Goodwood Festival of Speed la Ferrari ha mostrato alcune delle sue ultime creazioni: le one-off P80/C e SP3JC, nonché unesemplare della Monza SP2, variante biposto dellesclusiva barchetta ispirata alla storica Ferrari 166 MM. Tre bolidi molto esclusivi, frutto del programma Special Project della Casa, dedicato alla clientela più esigente e facoltosa.La rassegna. Quelle esibite nel West Sussex sono solo le ultime di una lunga ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari : “Penso a non avere rimpianti - sento dolore ma ci provo. I miei momenti più belli e brutti…” : ESCLUSIVA OA SPORT – Vanessa Ferrari è stata ospite dello stand di Sigoa durante la Ginnastica in Festa, tradizionale kermesse che si svolge alla Fiera di Rimini e che coinvolge tutto il settore amatoriale della Ginnastica. La Campionessa del Mondo 2006 è nel pieno della riabilitazione dopo l’operazione ai piedi eseguita un paio di mesi fa e si sta già preparando per il suo ritorno in gara, la bresciana ha nel mirino la ...

Formula 1 – Quanto guadagna la Ferrari dagli sponsor? La classifica dettaglia - Mercedes più che doppiata : Nell’ultimo decennio, il team di Maranello è quello che ha accumulato maggiori introiti per Quanto riguarda le sponsorizzazioni: doppiata la Mercedes Il successo iridato manca dal 2008, ma la Ferrari continua a far gola agli sponsor. Il marchio del Cavallino è infatti il più ambito, le aziende più importanti fanno dunque a gara per piazzare il proprio logo sulle monoposto di Maranello, sborsando fior di ...

Leclerc al pit-stop - Hamilton sale al comando. Le Ferrari le più veloci in pista nel Gp d'Austria Diretta : 23° giro - Pit per Raikkonen che riparte con le hard Hamilton nuovo leader e segna subito il giro più veloce 21° giro - Sosta per Leclerc che riparte con le Pirelli...

Formula 1 – Verstappen spaventa la Red Bull : “Mercedes e Ferrari più veloci - io non voglio finire 4° fino a 35 anni” : Max Verstappen inizia ad essere stanco di finire al 4° posto: il pilota olandese dà fiducia alla Red Bull ma non vorrebbe ritrovarsi a 35 anni a lottare per stare appena fuori dal podio Dopo Mercedes e Ferrari, la Red Bull è decisamente la terza forza del campionato. Lo dicono i numeri in classifica e le prestazioni in pista, nonostante il gap con il duo di testa sia evidente. Max Verstappen, nella conferenza stampa che inaugura il weekend ...

Formula 1 - le parole di Mekies fanno sognare i tifosi della Ferrari : “le prove sono piuttosto schiaccianti” : Nella conferenza del venerdì mattina riservata ai team, il direttore sportivo della Ferrari si è soffermato sul ricorso presentato per il caso Vettel La Ferrari si sente tranquilla in vista dell’incontro con il Collegio dei Commissari che dovrà decidere sul ricorso, presentato ufficialmente per cancellare la penalità inflitta a Vettel in Canada. LaPresse Il direttore sportivo del Cavallino Laurent Mekies è comparso oggi in conferenza ...

Formula 1 - la Ferrari continua a rivendicare la vittoria in Canada : il gesto compiuto a Maranello è eloquente : La Ferrari ha esposto la bandiera del Cavallino Rampante all’entrata di Maranello, usanza che viene rispettata ogni qualvolta arriva un successo in gara Un’usanza semplice e chiara, una tradizione rispettata anche questa volta nonostante i commissari abbiano cancellato la vittoria di Vettel in Canada, consegnandola a Lewis Hamilton. photo4/Lapresse La Ferrari ha comunque festeggiato in casa propria il successo del tedesco, che ...

Motori – Ferrari SF90 Stradale - la più potente Ferrari mai prodotta [GALLERY] : ferrari: SF90 Stradale, la Rossa di Maranello più potente mai prodotta, 1000Cv di potenza e 0-200 in soli 6,7 secondi Oggi si inaugura una nuova era in casa è stata presentata poche ore fa, l’ultima nata del Cavallino è stata finalmente svelata. Dopo mesi di indiscrezioni e foto spia colte in giro per il mondo e svariati pronostici su mirabolanti numeri prestazionali, la SF90 Stradale è stata presentata al pubblico ed ha stupito ...

La Ferrari si fa ibrida La più veloce di sempre silenziosa per la città : Pierluigi Bonora Mille cavalli, la prima sportiva di Maranello a trazione integrale. Prestazioni assicurate È la Ferrari delle Ferrari, il top assoluto, «la nuova pietra miliare della nostra storia», dice emozionato l'ad Louis Carey Camilleri subito dopo aver ricordato «quell'uomo straordinario di nome Niki Lauda». Ecco allora irrompere all'interno della tensostruttura, collocata non a caso sulla pista di Fiorano, la prima Ferrari ...

SF90 Stradale - " la Ferrari più prestazionale di sempre" : Prima di cominciare voglio ricordare un uomo straordinario: Niki Lauda. Ha impersonato il talento e il coraggio e una parte importante dellessere Ferrari. Grazie Niki, Dio ti benedica. Il ceo della Ferrari Louis Camilleri ha scelto di partire dal ricordo del tre volte campione del mondo di Formula 1, per inaugurare i lavori del grande giorno della SF90 Stradale, la prima Ferrari ibrida di serie. il primo di cinque modelli che presentiamo ...