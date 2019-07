Fa il bagno in un lago, una ameba mangia cervello lo uccide in poche settimane

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il parassita Naegleria fowleri conosciuto come “” fa un'altra vittima. Nella Carolina del Nord un uomo di cinquantanove anni è morto per una meningoencefalite amebica primaria dopo essere andato a nuotare in un. Il parassita entra nel corpo attraverso il naso, può migrare nellungo il nervo olfattivo e poi inizia a distruggere il tessuto cerebrale.