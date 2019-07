Calciomercato | i bookmakers si scatenano su Icardi | la destinazione più accreditata è il

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2019) Ilentra nella sua fase decisiva. Tanti i calciatori in attesa di cambiare maglia. Tra questi c’è sicuramente Mauro, attaccante argentino in uscita dall’Inter. Conte e la società sono stati chiari fin da subito:non rientra nel nuovo progetto nerazzurro. I club interessati non mancano, ma la richiesta dell’Inter spaventa le società: 80 milioni. Spuntano allora ipotesi di contropartite. Il Napoli, che appare la società più vicina a, potrebbe inserire Milik. La Roma darebbe Dzeko, che tanto interessa ai nerazzurri. Spunta persino un’ipotesi Higuain dalla Juventus, nel caso fosse il club bianconero ad avere la meglio. Isi sono scatenati sulle quote per la prossima squadra di. Per gli analisti di Stanleybet il Napoli, che è da più tempo sulle sue tracce di, resta nettamente favorito ed è dato a 1,80 ...

CalcioWeb : ?? #Calciomercato, i bookmakers si scatenano c'è una favorita per #Icardi ?? - ApCalciomercato : Bookmakers sicuri: Icardi in partenza ma non solo lui - fainformazione : Bookmakers: crollano le quote per Neymar alla Juventus Neymar alla Juventus? Potrebbe essere questo il colpo di cal… -