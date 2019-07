Sicilia | Armao | ‘da Consulta grande apertura a favore dell’isola’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – ‘Con la legge di bilancio del 2018, la Regione aveva indicato in entrata 600 milioni di euro di trasferimento di accise, secondo le previsioni della legge finanziaria dello Stato del 2007 che non hanno mai trovato applicazione, ma sono ancora vigenti e che prevedono la retrocessione di tale importo delle accise (che vengono incassate dallo Stato) proprio per contribuire alla spesa sanitaria regionale. Finalmente la Corte costituzionale con la sentenza di ieri ha offerto unaindella”. Così il vicepresidente della Regione e assessore all’Economia, Gaetano.“Va ricordato che nel 2012 la Regione aveva contestato di fronte alla stessa Corte la legittimità costituzionale della legge di bilancio statale, poiché non prevedeva tale trasferimento, ma la Corte non accolse il ricorso, ...

