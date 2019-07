Sergio Marchionne | eredità a un anno dalla morte e il giallo sulla data

Fonte : termometropolitico

(Di giovedì 25 luglio 2019)a une ilè morto unfa: qual è la suaa 365 giornisua scomparsa? E qual è la veradella sua, è davvero il 25 luglio? Nel 2003entra nel CdA della Fiat, senza però che nessuno lo conosca. Amante dei silenzi, vestito elegante con giacca e cravatta, undopo diventa amministratore delegato. Inizia a indossare maglioni, a parlare con gli impiegati, ad analizzare la situazione delle concessionarie, come ricostruisce Paolo Bricco per il Sole 24 Ore. Il salvataggio della Fiat “Stavo girando per il mondo, vengo in Italia, negli uffici non c’era nessuno, erano tutti in ferie. Ma in feria da cosa? Perdevo 5 milioni al giorno”, rivelò. Che poi provò a rifondare la Fiat, con 2 miliardi di dollari che strappa alla General Motors per non costringerla a ...

sole24ore : #Podcast: La storia di Sergio #Marchionne, l’uomo che all’inizio nessuno conosceva, che dopo tutti pensavano di con… - chedisagio : «Il valore di un leader non si misura dai risultati che raggiunge, ma da quello che lascia dopo di sé» Sergio Marc… - SkySportF1 : #AccaddeOggi: #25Luglio 2018 Un ricordo di Sergio Marchionne A un anno dalla sua morte #SkyMotori #F1 #Formula1 -