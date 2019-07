Riace | Lucano | “Io a caccia di immunità? Manipolazione della realtà | è l’opposto”

La "banca" Lucano di Riace. Prestiti coi soldi per i migranti : Michel Dessì soldi pubblici destinati ai migranti dati in prestito ad amici e conoscenti in cambio di voti e favoritismi Mimmo Lucano, la banca di Riace. Viene descritto così l’ex sindaco dell’accoglienza nelle carte della procura di Locri. soldi pubblici destinati ai migranti dati in prestito ad amici e conoscenti in cambio di voti e favoritismi. È questa l’accusa scritta nera su bianco tra le 983 pagine dell’inchiesta “Xenia”. ...

Il "modello Riace" di Lucano : false prestazioni per gonfiare i finanziamenti : Michel Dessì Nelle intercettazioni e nelle carte dell'inchiesta il modo con cui il sindaco otteneva più finanziamenti per l'accoglienza A Riace l’accoglienza era un vero “business”. Il “modello”, divenuto famoso nel mondo, andava mantenuto. Certo, non era facile farlo, soprattutto perché i soldi destinati agli immigrati, i famosi 35 euro al giorno, come riportato dagli investigatori, venivano utilizzati per concerti, feste, ...

Mimmo Lucano - altro scandalo a Riace : per chi usava soldi e case destinate ai migranti il sindaco-eroe del Pd : Accolto a Riace con i soldi per i migranti. Protagonista involontario del nuovo scandalo è Beppe Fiorello, l'attore (fratello di Rosario Fratello) che avrebbe dovuto interpretare il sindaco Mimmo Lucano in una fiction Rai poi sospesa a causa dell'indagine che ha coinvolto lo stesso esponente Pd. L

Rai - nei palinsesti non c’è la fiction su Riace. Lucano : “È censura della Lega” : La Rai non manderà in onda Tutto il mondo è paese, la fiction che racconta la storia di Riace: una terra che ha aperto le porte all’accoglienza dei migranti grazie all’ex sindaco del paese calabrese Mimmo Lucano. Lo ha annunciato oggi l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini, in occasione della presentazione dei palinsesti per l’autunno 2019 a Milano. Non è la prima volta che la serie, già interamente girata, subisce ...

Lucano : “Fiction su Riace sospesa? Censura della Lega” : Roma, 9 lug. (AdnKronos) (di Alisa Toaff) – di Alisa ToaffLa sospensione da parte della Rai della fiction su Riace ”non mi sorprende per niente e non è certo una novità. Da parte della Lega c’è una chiara Censura per sopprimere i messaggi positivi e di speranza che sarebbero stati visti da 8 milioni di spettatori, con l’intenzione di trasmettere un’idea disumana della società. Il nostro modello fa paura a chi ...

Riace - la fiction su Lucano esclusa dal palinsesto Rai - : Pietro Bellantoni Mimmo Lucano La serie dedicata al sistema di accoglienza dei migranti non andrà in onda. La decisione è stata comunicata dall'ad Salini e arriva in seguito alle vicende giudiziarie dell'ex sindaco La Rai non manderà in onda la fiction su Riace, nella quale Beppe Fiorello avrebbe indossato i panni dell'ex sindaco Mimmo Lucano. La decisione è stata comunicata oggi dall'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini, ...

Riace - il successore di Mimmo Lucano non poteva essere eletto : Antonio Trifoli, a capo di una lista civica, aveva un contratto a tempo determinato col Comune. L'aspettativa non retribuita chiesta per fare il sindaco non gli spetterebbe per legge

Lucano - prima alla sbarra : "Ma non torni a Riace" : Patricia Tagliaferri Mimmo Lucano Mimmo Lucano deve di rimanere in «esilio», lontano da Riace, anche adesso che non è più sindaco e neppure consigliere dopo essere stato tagliato fuori dalle ultime elezioni comunali. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria nel giorno della prima udienza del processo che vede imputato l'ex primo cittadino del comune calabrese che era considerato un modello di accoglienza dei ...

Riace - al via il processo Xenia. Ministero dell’Interno e prefettura contro Mimmo Lucano : “Mi sembra paradossale” : Si è tenuta a Locri la prima udienza del processo “Xenia” che vede, tra i 26 imputati, anche l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, accusato di associazione a delinquere nella gestione dei fondi per l’accoglienza dei migranti ma anche di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di alcune irregolarità nell’appalto del servizio di raccolta dei rifiuti. contro Mimmo Lucano si sono costituiti parte civile il Ministero dell’Interno e la ...

Riace - via al processo. Lucano : "Sono sereno - il mio impegno continua” : Riace, via al processo. Lucano: "Sono sereno, il mio impegno continua” L’ex sindaco è coinvolto, insieme ad altre 26 persone, nell’ambito dell'inchiesta "Xenia" su presunte irregolarità nella gestione dei progetti di accoglienza dei migranti nel Comune calabrese Parole chiave: ...

Mimmo Lucano - non più sindaco di Riace né consigliere ma resta divieto di dimora. Processo al via con Tribunale off limits : Non è più sindaco. Non è nemmeno consigliere comunale di opposizione perché, nonostante sia stato il più votato, alla fine la sua lista ha rimediato un solo seggio ed è andato alla candidata a sindaco. Non potrebbe in nessun caso rappresentare un pericolo in un Comune dove, ormai, è un semplice cittadino. Eppure Mimmo Lucano, da otto mesi al divieto di dimora, non può ancora tornare nella sua Riace. Lo ha stabilito ieri il Tribunale di Locri ...

Mimmo Lucano a Riace ottiene solo 21 voti (e non entra in Consiglio) : Una manciata di voti per Mimmo Lucano nel mare dei consenti per la Lega. «Sono triste ma bisogna prendere atto che la vita è così». Così Domenico Lucano ha commentato...

Lega prima a Riace - il commento dell’ex sindaco Mimmo Lucano : Mimmo Lucano è diventato un simbolo per tutti coloro che si oppongono alle politiche sull’immigrazione di Matteo Salvini. Questo però non è bastato a permettergli di essere rieletto nel proprio paese. Dopo essere stato sindaco di Riace per 15 anni, si è presentato di nuovo alle elezioni con la lista ‘Il Cielo sopra Riace’ che però è arrivata solo terza. Anche nel suo paesino infatti, la Lega ha fatto il botto. “Tutto ciò ...

Elezioni a Riace - alle europee Lega prima partito. Ex sindaco Lucano fuori da consiglio comunale : A Riace, comune dell'ex sindaco Mimmo Lucano noto per l'accoglienza dei migranti, sorpresa alle Elezioni europee: nel paese calabrese, infatti, il primo partito risulta essere la Lega di Matteo Salvini. Si votava anche per le comunali e lo stesso Lucano non è riuscito a ottenere un seggio in consiglio comunale.Continua a leggere