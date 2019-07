Migranti : altri due sbarchi a Lampedusa - arrivate venti persone sue due barchini : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – altri due sbarchi a Lampedusa, dove poco fa sono arrivati due barchini con a bordo 20 persone in tutti. Sulla prima barca in vetroresina c’erano sette uomini, arrivati a Capo Ponente. Nel secondo caso, sono arriate 13 persone, tra cui una donna e un minore.L'articolo Migranti: altri due sbarchi a Lampedusa, arrivate venti persone sue due barchini sembra essere il primo su SPORTFAIR.

**Migranti : altri due mini sbarchi a Lampedusa - arrivati in 35** : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - altri due mini sbarchi nella notte sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati due barchini in vetroresina con a bordo rispettivamente 15 e 20 persone. I 35 migranti sono stati soccorsi dalla Guardia di Finanza.

Lampedusa - altri 49 Migranti a bordo di due barchini : Proseguono i cosiddetti "sbarchi fantasma" sulle coste dell'isola. Si tratta per lo più di tunisini, con donne e bambini. Saranno portati nel centro di accoglienza di contrada Imbriacola.

De Rossi al Boca - in Argentina - e gli altri ex Azzurri eMigranti di lusso : Daniele De Rossi continuerà a giocare e lo farà indossando la maglia del Boca Juniors. La scelta dell’ex centrocampista della Roma sembra definitiva, come confermato anche dal suo entourage, e affonda le radici nel passato e nell’infanzia del 36enne romano. Ed è anche una scelta che rappresenta una novità, perché De Rossi sarà il primo calciatore italiano, anche di formazione, a giocare nel campionato argentino e il primo a farlo in una delle ...

Migranti - recuperati altri 38 corpi delle vittime del naufragio al largo delle coste tunisine : Trentasei corpi sono stati rinvenuti vicino a Zarzis, altri due al largo dell’isola ai Djerba. Sale così a 68 il numero dei cadaveri recuperati delle vittime del naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto lo scorso 1 luglio. Il gommone sul quale viaggiavano oltre 80 Migranti era affondato dopo la partenza, in direzione Italia, dalle coste libiche di Zwara. I sopravvissuti al naufragio erano stati appena tre. L’aggiornamento sul ...

Sbarcati altri 19 Migranti a Lampedusa - l'hotspot dell'isola in crisi : Sbarcati nella notte altri 19 migranti a Lampedusa. Non si fermano, dunque, gli sbarchi definiti ‘fantasma’, ma che hanno un peso nella gestione e vivibilità dell’hotspot, con oltre 200 presenze a fronte di una capienza di 97. Nel tardo pomeriggio di ieri erano arrivati in dieci.Ieri, 7 luglio, il sindaco dell’isola, Totò Martello aveva spiegato che i migranti ospiti della ...

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei Migranti ma annuncia : “Distribuiti in altri paesi” : Dopo un lungo bracci di ferro le autorità maltesi hanno dato il via libera allo sbarco dei migranti sulla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye. Tutti però saranno distribuiti in altri paesi dell'Unione Europea. intanto Italia e Malta chiedono all'Ue di intervenire per assicurare un effettivo governo dei flussi migratori.

Mediterranea - 13 Migranti a LampedusaViminale : "La ong rifiuta di farci portare gli altri a Malta - è una provocazione" : Il governo maltese aveva annunciato un'intesa con l'Italia: una nave militare avrebbe portato i 54 naufraghi a Malta e Roma si sarebbe presa in carico 55 migranti oggi fermi a La Valletta. Dalla nave: "No allo stop del governo, siamo italiani in acque italiane".

Accordo sul caso Mediterranea : i 54 Migranti salvati vanno a Malta. La Valletta : «Ne arrivano in Italia altri 55» : Il patto tra i due Paesi dopo che il veliero Alex puntava verso Lampedusa: «Fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà». La ong Sea-Eye ne salva 65 al largo Libia: stop dal Viminale

