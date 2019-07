Matteo Salvini | Bene i sì su Tav e cantieri | ora ne aspetto altri

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) "Chiaro che la convenienza della Lega sarebbe andare a votare domani mattina e di raddoppiare il numero dei parlamentari, però da ministro ho a cuore anche altro. E i sì di martedì e mercoledì sono stati incoraggianti". Così, che in un'intervista al 'Sole 24 ore' commenta il via libera alla Tav e i 50 miliardi di investimenti per opere pubbliche sbloccati dal Cipe. Ora, aggiunge il leader della Lega riferendosi all'autonomia, "contiamo anchesu sì. Anche perché i governatori stanno attuando la Costituzione che dà la facoltà di intervenire fino a 23 materie. E una trattativa non prevede che se uno mi chiede 100 gli do 5". Sulla manovra, spiega poi il leader leghista: "Non voglio arrivare come l'anno scorso tra Natale e Capodanno con l'Europa che rimanda, rinvia e ritarda. Ho sentito Garavaglia, Bitonci, Borghi, Siri, Durigon, Giorgetti, ...

