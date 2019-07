“Genitori quasi perfetti” | Foglietta mamma sull’orlo di una crisi

Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Sono tutti iperstressati e sull'orlo di unadi nervi i "Genitoriperfetti" che la regista Laura Chiossone porta sullo schermo, dal 29 agosto. Protagonista è Annasingle che organizza una festa per il figlio di otto anni che diventa anche un confronto-scontro tra genitori. La regista spiega: "Ognuno tende a interpretare un ruolo, una facciata del genitore perfetto, mettendosi in una certa competizione con gli altri, neanche tanto velata, e quindi è venuta l'idea di fare una commedia dove usiamo questi personaggi, perché alla fine si diventa un po' dei personaggi come genitori oggi, e ci divertiamo a far esplodere le tensioni, neanche tanto sotterranee, che noi tutti conosciamo, delle riunioni di classe, delle feste di compleanno".Annarivela: "Mi sono ritrovata spesso in quelle situazioni delle feste, però io sono una di quelle che ama le feste, ...

