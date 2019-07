Designated Survivor 4 non ci sarà | dopo il rinnovo arriva la beffa | Netflix cancella

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 25 luglio 2019)4 non si farà, così ha deciso. La serie con Kiefer Sutherland (protagonista e produttore esecutivo) era statata dalla ABC lo scorso anno, poi la piattaforma è intervenuta per salvarla e rinnovarla, concedendo un terzo ciclo composto da 10 episodi. A quanto pare questo non è bastato, poiché a un mese dal rilascio, il servizio ha decretato la fine della corsa per il Presidente Kirkman. In un comunicato stampa si legge: "Siamo orgogliosi di aver offerto ai fan una terza stagione di, e continueremo a portarci tutte le tre stagioni per gli anni a venire. In modo speciale vogliamo ringraziare la star e produttore esecutivo Kiefer Sutherland, che ha portato passione, dedizione e una performance indimenticabile nel ruolo del Presidente Kirkman." Gli ultimi ringraziamenti vanno alla squadra di, ovvero lo ...

