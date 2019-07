Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019)– I poliziotti del Compartimentodinotavano un’anomala sosta di un autoarticolato che trasportava una ruspa ed un escavatore di grandi dimensioni, nell’area di servizio Tuscolana, sulla diramazione sud dell’A1. Consapevoli del preoccupante fenomeno di furti di veicoli industriali (e trattori) che crea enormi disagi agli operatori del settore edile ed agricolo, i poliziotti hanno accertato che, seppure il vettore era regolare, i mezzi d’opera trasportati erano stati rubati, la notte prima, in un cantiere sito nella provincia di. Dal medesimo cantiere era sparito anche un terzo escavatore, sempre di ingente valore, di cui sembravano essersi perse le tracce. I poliziotti hanno accerchiato l’area di servizio per comprendere quale fossero le reali intenzioni dell’autista, in quanto sembrava essere in ...

romadailynews : Rubano escavatori e ruspe a Como: intercettati da Polizia Stradale di Roma: Roma – I… -