No Tav “avvisano” Conte | “Governo responsabile di questo scempio | la lotta prosegue”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 24 luglio 2019) La replica del movimento contro la Torino-Lione al premier Giuseppe: “Non farla costerebbe di più? Scusa per mantenere in piedi governo”. E annunciano per sabato prossimo un corteo con migliaia di partecipanti No Tav verso il cantiere di Chiomonte: “Dimostreremo fin da subito la nostra vitalità”.

MediasetTgcom24 : No Tav avvisano Conte: lotta prosegue, ci vediamo sabato a Chiomonte #notav - MassironiAndrea : @GiuseppeConteIT, che pure non è un genio, conoscendone la stupidità gliel'ha spiegato coi disegnini ma niente, pro… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: No Tav avvisano Conte: lotta prosegue, ci vediamo sabato a Chiomonte #notav -