Manila Gorio e Chando avvistati insieme in vacanza in Grecia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) E' scoppiata ormai la passione travolgente traErik Luna, personaggi che abbiamo imparato a conoscere meglio grazie all'ultima edizione dell'Isola dei famosi e in particolar modo per le ospitate che successivamente hanno fatto nei salotti del pomeriggio di Barbara D'Urso, dove si sono innamorati. I due sono stati beccatiin atteggiamenti decisamente intimi durante la loroin, così come raccontato sulle pagine del sito web di Novella 2000. Traè passione: i duein atteggiamenti amorosi La coppia, come vi dicevamo, è nata in sordina dietro le quinte delle trasmissioni di Barbara D'Urso., durante l'ultima edizione dell'Isola dei famosi sosteneva dall'Italia la sua fidanzataColmenares. Tuttavia tra gli opinionisti delle trasmissioni della D'Urso vi era anche, l'attrice e conduttrice ...

InfoEttore : No dai lo scandalo in spiaggia di Manila gorio - StraNotizie : Chando e Manila Gorio danno scandalo in spiaggia - il video - Novella_2000 : Manila Gorio dà scandalo a Mykonos tra le braccia di Chando Erik Luna -