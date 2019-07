I 50 anni di JLo festeggiati alla grande in tour

Malattia Mihajlovic - il bel messaggio di Giovannini : “Il gesto del serbo è coraggioso e va ammirato” : “Quando una grave Malattia colpisce uno sportivo famoso l’emozione è più forte perché allo sport si associano sempre la forza e l’invincibilità. Il gesto di Mihajlovic è stato coraggioso e va ammirato soprattutto perché trasmette un messaggio di determinazione e speranza ai tanti, non famosi, che lottano in silenzio per combattere l’identico male. E ciò ha un valore inestimabile“. Sono le parole del magistrato ...

''Sinisa - ho 14 anni e la leucemia. Vinciamo la battaglia insieme'' : l'appello di Nicolò a Mihajlovic : Il giovane, grande appassionato di calcio, ha voluto dedicare un video all'allenatore del Bologna, che di recente ha...

Sinisa Mihajlovic malato - la notizia di Ivan Zazzaroni : “Amicizia di 20 anni rovinata” - lui : “Scusa” : La malattia di Sinisa Mihajlovic anticipata dal Corriere dello Sport di Ivan Zazzaroni. In conferenza stampa, l'allenatore serbo ha attaccato indirettamente chi "ha rovinato un'amicizia che durava da vent’anni. Lo ha fatto per vendere duecento copie in più". Oggi, Zazzaroni risponde in un lungo editoriale: "Ho fatto il giornalista e non l'amico. Oggi non lo rifarei".Continua a leggere

Malattia Mihajlovic - il messaggio di Gianni Morandi : “Caro Sinîsa, la notizia mi ha colpito profondamente. Oggi ascoltando le tue parole mi sono commosso per il tuo coraggio e la tua determinazione”. Così Gianni Morandi, grande tifoso del Bologna, ha commentato su Instagram la notizia della Malattia di Sinîsa Mihajlovic, che costringerà l’allenatore dei felsinei ad uno stop forzato per curarsi. “Lo so che ce la farai! Ti abbraccio forte”, ha concluso ...

Mihajlovic a Zazzaroni : “Qualcuno ha rovinato amicizia di vent’anni per vendere qualche copia in più” : La conferenza stampa con cui Mihajlovic ha annunciato di avere la leucemia, ha avuto una coda polemica. Il serbo ha dichiarato: “Vi avevo chiesto riservatezza. Volevo essere io a dirvelo ma qualcuno per vendere qualche copia in più ha rovinato un’amicizia di vent’anni. Mi dispiace”. Il riferimento è alla prima pagina del Corriere dello Sport col titolo “Forza Sinisa. Oggi l’allenatore del Bologna dirà che deve ...

Mihajlovic - il medico Gianni Nanni : “Continuerà a fare il suo lavoro. Tempistiche? Presto per stabilirle” : “Abbiamo avuto il sospetto di questa patologia il giorno prima del ritiro. Dopo un esame del midollo abbiamo capito che si trattava di una leucemia acuta. Siamo arrivati al diagnosi nell’arco di cinque giorni, la certezza è arrivata il giorno stesso del raduno”. Così il medico del Bologna, Gianni Nanni, nel corso della conferenza stampa in cui Sinisa Mihajlovic ha annunciato di essere malato. “Oggi si può parlare di un futuro ...

Mihajlovic - retroscena su De Rossi : “Tre anni fa gli proposi di farmi da secondo - ma…” : Interessante retroscena rivelato a Tiki Taka dall’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. Si parla dell’addio di De Rossi e sul suo futuro. Incalzato sulla domanda, il tecnico serbo rivela: “Se vuole iniziare ad allenare può venire da me. Anzi, tre anni fa glielo proposi, ma lui ha voluto continuare a giocare. Per me non c’è problema comunque“. Le intenzioni di De Rossi, per ora, sembrano orientate ancora ...