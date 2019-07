Gemona. Va in chiesa in bicicletta, travolto da un’auto: muore il sagrestano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Bruno Blasotti, 81 anni, era ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Udine da sabato scorso. Stava andando inquando è statoda un’utilitaria. Lutto nella cittadina di, dove Bruno Blasotti era molto amato per il suo impegnoa servizio della parrocchia.

