Elena Santarelli | Mio zio si è suicidato La sindrome di Prader-Willi della figlia

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Dramma in famiglia per. Lo zio Vittorio si èlanciandosi dall’ottavo piano di un palazzo a Latina. Prima di togliersi la vita l’uomo ha scritto una lettera, che l’attrice pubblica sul suo profilo Instagram: “Lami ha consumato, distrutto senza forze, ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me. Chiedo scusa alla mia famiglia (tutta) ma non ho la forza per affrontarlo”. Visualizza questo post su Instagram“Lami ha consumato,distrutto senza forze,ora sento già il secondo mostro che si è impossessato di me.chiedo scusa alla mia famiglia (tutta) ma non ho la forza per affrontarlo Mario prendi il comando e già so che lo farai ,ciao ,grazie Dani ciao Vale scusa ,Lalla scusa ciao . Tommi Vittoria nonno va sulla “luna “ciao bambini,ciao studiate . Ciao a tutti quelli a cui ho ...

Noovyis : (Lutto per Elena Santarelli. “Si è tolto la vita per la malattia”) Playhitmusic - - BlitzQuotidiano : Elena Santarelli, lo zio Vittorio si toglie la vita: “Aveva una figlia disabile ed era malato”… - carmenFashionCr : Elena Santarelli il lutto e l’ansia per la nuova perdita in famiglia dello zio -