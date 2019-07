Donna muore nel Trevigiano | torna l' incubo mucca pazza

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Giorgia Baroncini Per i medici potrebbe trattarsi del famoso morbo che ha allarmato l'Europa tra il 2001 e il 2002. L'autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso Tona l'dopo il decesso di una 61enne in una casa di riposo del Distretto di Pieve di Soligo (Treviso). I medici sospettano che la morte dellasia dovuta a una rara forma di malattia degenerativa del cervello, la Creutzfeld-Jacob, di cui il morbo della "" è una variante. Nelle prossime settimane l'esito dell'autopsia potrà fare chiarezza sulle cause del decesso. Come spiega il Corriere, i sintomi della malattia sono caratterizzati da una veloce e progressiva demenza accompagnata da problemi fisici come disturbi del linguaggio e dell'equilibrio, movimenti involontari e convulsioni che possono portare al coma e anche alla morte in massimo due anni. L'epidemia di "" ...

