Sciopero dei trasporti | no dei sindacati  alla revoca | rischio caos su aerei e treni

Sciopero dei trasporti - Toninelli : "Rinviatelo". Ma sindacati si oppongono : Giorgia Baroncini Il ministro Toninelli, appoggiato dal Codacons, chiede il rinvio dello Sciopero previsto per il 24 e il 26 luglio. I sindacati: "Non ci sono le condizioni" Rinviare lo Sciopero indetto per il 24 e il 26 luglio. È quanto richiesto dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Danilo Toninelli, ai sindacati. In seguito all'attentato sulla linea dell'alta velocità vicino Firenze che ha provocato forti disagi, il ...

Amazon - dipendenti di tutto il mondo in Sciopero nei Prime Day. Chiedono equità salariale e rispetto dei diritti : Il 15 luglio è stato il primo dei due giorni di “offerte imperdibili” di Amazon, gli Amazon Prime Day, e proprio in questa occasione i dipendenti del colosso dell’e-commerce di tutto il mondo hanno scelto di scioperare. Con loro i sindacati stanno avanzando a livello globale tramite la Uni Global Amazon Alliance la richiesta di un adeguamento degli stipendi in relazione alla produttività aziendale, visto che, solo nel primo ...

Sciopero dei trasporti oggi a Milano - le cose da sapere : Orari e informazioni utili sullo Sciopero di oggi: durerà 24 ore, ma negli ultimi anni l'adesione dei dipendenti ATM è stata molto bassa

Mercoledì 24 Sciopero nazionale dei trasporti : Mercoledì 24 luglio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale di tutte le aziende che si occupano di trasporto pubblico. Lo sciopero è stato annunciato il 3 luglio e, a meno di revoca o differita dell’ultimo minuto, per il momento è confermato. sciopero nazionale dei mezzi pubblici Secondo quanto si può leggere sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di Commissione di Garanzia sciopero, Mercoledì 3 luglio 2019 i ...

C'è Sciopero dei penalisti - rinviato l'interrogatorio di Carola Rackete : L’interrogatorio della comandante di Sea Watch, Carola Rackete, fissato per domani mattina, è stato rinviato per lo sciopero dei difensori. I legali della tedesca, gli avvocati Leonardo Marino e Alessandro Gamberini, hanno comunicato alla procura l’intenzione di aderire all’astensione degli avvocati penalisti. Il procuratore Luigi Patronaggio e l’aggiunto Salvatore Vella, che l’avevano convocata per ...