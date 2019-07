Roma Un parco alla memoria di Edoardo Valentini | vignaiuolo e cantiniere

“Insieme per salvare le tigri” : tante iniziative domenica al Bioparco di Roma : In adesione alla giornata internazionale della tigre, domenica 28 luglio il Bioparco di Roma dedica una giornata a questi affascinanti felini, in cui i bambini potranno scoprire caratteristiche e curiosità su questi animali a serio rischio di estinzione. Dalle ore 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00 i guardiani del reparto carnivori saranno a presenti presso l’area tigri per raccontare abitudini e aneddoti sugli animali ospiti del ...

Roma. Intitolati al Maestro Abbado i Giardini pensili dell’Auditorium Parco della Musica : Accanto alle sale da concerto in memoria di Goffredo Petrassi e di Giuseppe Sinopoli, alla cavea intitolata a Luciano Berio

Il Volo all’Auditorium Parco della Musica di Roma - info scaletta e ultimi biglietti : Il Volo all'Auditorium Parco della Musica di Roma, stasera, per un concerto alla Cavea. Il tour segue il rilascio dell'album Musica, successivo al terzo posto de Il Volo al Festival di Sanremo 2019 con la canzone Musica Che Resta, alle spalle di Mahmood e di Ultimo. Piero Barone, Gianluca Ginoble ed Ignazio Boschetto festeggiano quest'anno i loro primi 10 anni di carriera, tanti sono quelli trascorsi dall'avventura televisiva di Ti Lascio Una ...

Roma - arriva il caldo : frutta fresca per gli animali del bioparco : E' in arrivo un'ondata di caldo record e il giardino zoologico di Roma corre ai ripari. Per aiutare gli animali a sopportare la calura, sono state date in pasto diverse casse di frutta fresca. (Lapresse) Redazione ?

Roma - commercianti riqualificano piazza abbandonata. Per finirla mancano soldi : “Vogliamo parco per bimbi disabili” : A Centocelle, quartiere della periferia est della Capitale, un gruppo di commercianti di zona ha deciso di fare un restyling della piazza principale a proprie spese. Hanno avviato una campagna di crowdfunding per reperire risorse fondamentali per restituire ai residenti un parco abbandonato da decenni. A tutti i residenti visto che Rete Imprese Castani, l’associazione che sta raccogliendo i fondi, non vuole escludere nessuno. “Abbiamo previsto ...

Domenica 23 giugno al Bioparco di Roma protagonista la “Giraffa - un animale da record!” : Domenica 23 giugno, in occasione della Giornata internazionale della giraffa il Bioparco di Roma organizza la giornata evento dal titolo: ‘Giraffa, un animale da record!’. Il più alto mammifero terrestre detiene tanti primati: l’altezza, il numero di vertebre, la lunghezza della lingua ed il peso del cuore, per questo la giraffa è uno degli animali più carismatici della fauna africana. Queste e tante altre curiosità saranno svelate a partire ...

Roma. Pay&Go+ : arrivano altri 1.100 parcometri factotum : Pay&Go+ aggiornamento in corso per ulteriori 1.100 parcometri. Questi si aggiungono ai 1.000 già esistenti. L’operazione di Atac permette così

A cinque giorni dall’inaugurazione - un nuovo parcogiochi di Roma è stato chiuso per danneggiamenti : A soli giorni dall’inaugurazione, un nuovo “playground” aperto nel Parco Falcone e Borsellino dell’VIII Municipio di Roma è stato chiuso. La notizia è stata data dal Comitato Parchi Colombo, un gruppo di volontarie e volontari che da anni si occupa

Torna ‘Parco del cinema di Villa Lazzaroni’ : film sotto le stelle a Roma : Roma – Cosa c’e’ di piu’ suggestivo della visione di un film sotto le stelle come nei vecchi drive-in? A Villa Lazzaroni, storico parco nel quartiere Appio Latino a Roma, riTorna dal 28 giugno al 2 settembre l’arena cinematografica en plein air ‘Parco del cinema di Villa Lazzaroni’, a cura dell’Associazione culturale Arene Diverse. La manifestazione sara’ animata dai grandi titoli del cinema ...

Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma : Sono Aperte le iscrizioni al centro estivo del Bioparco di Roma, che si rivolge ai bambini dai 4 ai 12 anni ed è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8.30 – 16.30. In un contesto unico come il Giardino Zoologico della Capitale, tra leoni, elefanti, scimmie e tante altre specie, i bambini hanno la possibilità di partecipare a molteplici attività all’insegna della natura e della scoperta del mondo animale: dai laboratori creativi (manuali, ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile - il WWF : Lunedì 3 giugno al Bioparco di Roma si discute di Acqua : Lunedì 3 giugno alle 9,00 nell’ambito dell’edizione 2019 del Festival dello Sviluppo Sostenibile, la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma ospiterà l’evento nazionale organizzato dal WWF Italia e ASviS “Acqua – Salvaguardare i diritti umani tutelando gli ecosistemi”. L’appuntamento rappresenta un confronto e un racconto del rapporto tra uomo e natura, partendo dall’Acqua come elemento primario e fonte di vita, in un alternarsi di ...

Animali : tanti nuovi cuccioli al Bioparco di Roma [GALLERY] : Al Bioparco di Roma sono nati una femmina di tapiro e quattro gemelli, due tamarini edipo e due lemuri catta. “Le nascite sono avvenute nell’ambito dei programmi di conservazione dell’EAZA, l’Associazione europea zoo e acquari – sottolinea il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma Francesco Petretti – sono quindi finalizzate soprattutto a conservare nuclei di specie rare, la cui esistenza negli ambienti naturali è sempre più ...