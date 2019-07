Renzi | non vedo valori comuni Pd-M5S

Renzi lancia la Maratona Mentana : "Se Enrico non fa una diretta a settimana sta male" : Torna la Maratona Mentana e ad annunciarla è nientemeno che Matteo Renzi. Accade martedì mattina ad Omnibus, dove l’ex premier viene intervistato da Gaia Tortora.In chiusura di puntata dovrebbe essere proprio la conduttrice a informare il pubblico della puntata speciale del TgLa7 – dedicata all’intervento in Senato di Giuseppe Conte in merito alla vicenda Russiagate – ma viene bruciata sul tempo dal senatore Pd.prosegui la letturaRenzi lancia ...

Pd - Renzi : “Non starò mai in un partito che fa accordo con M5s. Conte? Il vice dei due vice”. E attacca Di Maio - Salvini - Fico : “Pd e M5s hanno valori in comune? Io non li vedo. Non voglio litigare e non ci penso proprio a uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l’accordo col M5s. Lo faccia lei l’accordo coi 5 Stelle”. Risponde così, nel corso di Omnibus (La7), il senatore del Pd Matteo Renzi a una domanda della conduttrice Gaia Tortora, all’indomani delle dichiarazioni del collega dem ...

Renzi ha detto che non voterà mai per un governo con il M5s o la Lega : "Non voterò mai per un governo con i 5 stelle o con la Lega". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei un governo con i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

Matteo Renzi - cannonate al Pd : "Non penso di uscire - ma...". Di corsa verso la scissione : "Non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Ma è chiaro che non starò mai in un partito che fa l'accordo con i Cinque Stelle". Matteo Renzi, ospite a Omnibus su La7, si dissocia dalle dichiarazioni di Dario Franceschini e del segretario del Pd Nicola Zingaretti che hanno ufficia

Renzi : 'Governo PD-M5S? Si può rinunciare alla poltrona - non alla dignità' : Lo scenario politico italiano, secondo quelli che sono i responsi offerti da sondaggi e le ultime tornate elettorali, ha un dominatore assoluto: Matteo Salvini. Da tempo si cerca di capire quale potrebbe essere l'alternativa a questa escalation che, ad oggi, non accenna a diminuire. Nel frattempo, però, diversi esperti raccontano come una crisi di governo potrebbe aprire scenari in cui l'interesse di molti partiti potrebbe essere quello di ...

Matteo Renzi lascia davvero il Pd? "Con il M5s - ma senza di me" : cannonate dell'ex premier : Bisogna dare atto a Matteo Renzi almeno di una cosa: è tra i pochi, anzi pochissimi, che nel Pd si è sempre detto contrario all'alleanza col M5s al di là di ogni ambiguità. Dunque anche oggi, dopo che Dario Franceschini è tornato ad invocare l'alleanza coi grillini in una grottesca intervista al Cor

Renzi : “Non mi occupo più di Pd. Zingaretti pensi a Salvini e non a me. Errore sfiduciare Faraone e non il vicepremier della Lega” : “Non mi occupo più del Pd. E suggerisco al segretario di occuparsi dell’altro Matteo, non di me”. L’ex segretario Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della sera mentre è negli Usa per una conferenza sul futuro e tecnologia, riapre lo scontro dentro il Partito democratico. I fronti aperti sono tanti e vedono da settimane attacchi e malumori tra Renziani da una parte e sostenitori del segretario Nicola Zingaretti ...

Maria Elena Boschi fregata dal Pd - Renzi bombarda : "Non mi occupo più del partito - ma...". Scissione in vista? : Del Pd "non mi occupo più", e Nicola Zingaretti dovrebbe "occuparsi dell'altro Matteo, non di me". Matteo Renzi, intervistato dal Corriere della Sera, lancia una sfida al segretario dem e alla nuova (o vecchia?) classe dirigente, parlando quasi da separato in casa. "Non ho conti da regolare sul pass

Matteo Renzi : “Non mi occupo più del Pd - Zingaretti pensi all’altro Matteo e non a me” : "Non mi occupo più del Pd", afferma l'ex segretario dem, Matteo Renzi, in un'intervista al Corriere della Sera. Eppure non risparmia un chiaro messaggio rivolto al suo successore, Nicola Zingaretti, ora alla guida del partito: "Si occupi dell'altro Matteo, non di me". Renzi attacca anche il governo, definendolo in preda a una "crisi di nervi".Continua a leggere

Matteo Renzi : "Zingaretti si occupi dell'altro Matteo - non di me" : Matteo Renzi parla dal Montana, nel Parco di Yellowstone, dove è stato invitato per una conferenza con leader politici e big della Silicon Valley. Intervistato dal Corriere della Sera parla dell’Italia “ostaggio” delle “bizze adolescenziali” di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Parla dell’opposizione che “dovrebbe farsi sentire di più”. Parla del Pd - anche se precisa che “non mi ...

Renzi dagli Usa : «Non mi occupo del Pd - un errore non cercare di sfiduciare Salvini» : L’ex leader Matteo Renzi dal Montana dove è stato invitato per una conferenza con leader e big della Silicon Valley, commenta: «Invece lo hanno fatto con Faraone...»