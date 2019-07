Juventus in PES 2020 e Piemonte Calcio in FIFA 20 : Adam Bhatti parla della questione esclusive : L'annuncio dell'accordo in esclusiva tra eFOOTBALL PES 2020 e la Juventus e il fatto che in FIFA 20 la squadra più tifata in Italia si chiamerà Piemonte Calcio sta inevitabilmente facendo discutere ponendo molta enfasi sulla questione contenuti esclusivi, una battaglia che i due titoli calcistici combattono da diversi anni ma che in questi giorni ha attirato l'attenzione di moltissimi appassionati.Sulla questione è intervenuto anche Adam Bhatti, ...

eFootball PES 2020 : primo video gameplay con la Juventus e le PES Legends : Il 10 settembre, PES 2020 sarà pronto per incantare tutti i fan del calcio virtuale. E lo farà, sia in edizione fisica che digitale, su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per un titolo che come accade ormai ogni anno dovrà scontrarsi a muso duro con l'evoluzione del franchise FIFA, che porta la firma degli sviluppatori di EA Sports e del publisher Electronic Arts. Due colossi del pallone poligonale che metteranno in campo diverse e interessanti ...

Juventus solo su PES - cosa cambia per FIFA 20? Da Ultimate Team ai giocatori presenti : ecco tutte le novità : La Juventus sarà solo su PES per i prossimi 3 anni: ecco cosa cambierà in FIFA 20 tra Ultimate Team e dettagli relativi al club bianconero Come ogni anno, l’estate calcistica non è solo teatro delle trattative di calciomercato, ma anche la stagione dei duelli tra FIFA e PES per convincere i videogiocatori amanti del calcio ad acquistare un titolo piuttosto che l’altro. Quest’anno PES ha piazzato un gran colpo in vista dell’uscita del ...

Juventus e Konami annunciano una partnership : per i prossimi tre anni i campioni d’Italia solo su PES : Konami e Juventus FC hanno annunciato, dall’Allianz Stadium di Torino, un accordo che prevede per i prossimi tre anni i diritti in esclusiva sui bianconeri per i videogiochi della serie PES. La partnership firmata tra l’azienda giapponese ed i campioni d’Italia darà i suoi primi frutti con eFootball PES 2020, il nuovo capitolo del calcistico di Konami in arrivo il 10 settembre, vedendo incluso nel gioco nome, logo, maglie ...

eFootball PES 2020 : KONAMI sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Il videogioco PES 2020 avrà in esclusiva nome - logo - maglia e stadio della Juventus; su FIFA ci sarà il “Piemonte Calcio” : La Juventus ha annunciato di aver firmato un accordo con la casa di produzione di videogiochi Konami – che produce il famoso gioco di calcio PES – per concedere in esclusiva i diritti sul proprio nome, sul logo, sulla maglia

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...

