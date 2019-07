CorSport | contatto De Laurentiis-Marotta per Icardi

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Prima la timida apertura di Wanda Nara al trasferimento dial Napoli. Poi ildiretto tra De. Lo racconta il Corriere dello Sport. Uncosì importante tra i due mancava dai tempi dell’affare Higuain. C’è stata una chiacchierata sull’attaccante argentino, primo passo per un accordo tra le due società. Un accordo in cui potrebbero giocare un ruolo a favore del Napoli proprio due ex Napoli, Sarri e Higuain, oggi protagonisti della Juventus che Mauro dal primo momento aveva indicato come meta preferita. Se, infatti, il tecnico bianconero riuscirà a confermare il Pipita in rosa, non ci sarebbe spazio pere il passaggio al Napoli sarebbe cosa praticamente fatta. L’incontro conè servito a Deper abbreviare i tempi. Sescioglierà la prognosi scegliendo il Napoli, i due club avranno già l’accordo e la trattativa ...

