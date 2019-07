Tav - Conte dice sì. L’ira di Di Maio e dei 5 Stelle : Sì al Tav: è questa la posizione ufficiale del governo italiano. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, con una diretta su Facebook, in cui spiega che «oggi bloccare il Tav costerebbe più che completarlo». Il traforo ferroviario tra Torino e Lione, quindi, verrà ultimato, con buona pace del Movimento Cinque Stelle, contrario all’opera. Più fondi europei È vero che «l’ultima parola spetterà al Parlamento», come afferma ...

Conte dice sì alla Tav : bloccarla costerebbe più che finirla : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Conte dice che il governo non può dire no alla TAV : Secondo il presidente del Consiglio fermare l'opera costa più che farla e ormai solo il Parlamento, dove la maggioranza è a favore della TAV, può bloccarla

