“Prima l’ictus poi tutto il resto” Sharon Stone svela il suo dramma finora sconosciuto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 22 luglio 2019) “Sono stata dimenticata”. Parole forti quelle dell’amatissima attrice che ha raccontato quanto sia stata dura tornare in pista dopoche l’ha colpita. Con Variety l’attricesi è aperta e ha parlato di tutta la sofferenza e della fatica fatta dopo la malattia. Era il 2001 e l’attrice di “Basic Instinct” e “Casino” ebbe un ictus, seguito, nel 2004, da un infarto. In quel periodoera all’apice della carriera e quel problema di salute rivoluzionò tutta la sua vita. Dopo, non solo fu costretta a una difficile riabilitazione per riacquistare la parola e le capacità motorie, ma si ritrovò abbandonata da tutti. Non si sentiva compresa da nessuno, specialmente non si sentiva compresa dalle donne. Non è: negli stessi anni il marito chiese il divorzio e le sottrasse il figlio in custodia. Il mondo patinato di Hollywood la ...

