Microsoft mostra i potenti hardware che faranno funzionare Project xCloud

E3 2019 : Dying Light 2 si mostra in un trailer alla conferenza di Microsoft . Svelata la finestra di lancio : Continua la ricca conferenza E3 2019 di Microsoft con la pubblicazione di un nuovo trailer dedicato a un altro atteso titolo.Il video mostra to durante l'evento del colosso di Redmond è dedicato a Dying Light 2.D alla descrizione del trailer apprendiamo anche la finestra di lancio : "Questo è Aiden. Un superstite in un mondo infetto. Il destino della Città è nelle tue mani. Dying Light 2 è in arrivo nella primavera 2020".Leggi altro...

E3 2019 : Star Wars Jedi : Fallen Order torna a mostrarsi in un nuovo trailer alla conferenza di Microsoft : Continua l'E3 2019 di Microsoft con la presentazione di un nuovo trailer dedicato a Star Wars Jedi : Fallen Order .Nella descrizione del video presente sul canale ufficiale di EA Star Wars leggiamo: "i Jedi sono caduti. Ma tu ti rialzerai. In Star Wars Jedi : Fallen Order affinerai i poteri della Forza, padroneggerai il combattimento con la spada laser e imparerai a lottare come un Jedi ".Che ne dite? Siete in attesa di Star Wars Jedi : Fallen ...

E3 2019 : Ori and the Will of the Wisps si mostra alla conferenza di Microsoft - annunciata la data di uscita : Durante la conferenza di Microsoft che si sta tenendo ora all'E3 è stato mostrato un nuovo video di Ori and the Will of the Wisps, il nuovo gioco di Moon Studios e pubblicato da Microsoft Xbox Game Studios per Microsoft Windows e Xbox One.Il nuovo trailer ci catapulta nel fantastico mondo di Ori, che dovrà combattere con numerosi mostri: possiamo notare infatti alcune boss fight. Ma la cosa più importante importante è che finalmente abbiamo una ...