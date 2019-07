Caeleb Dressel e il mistero della bandana | un prezioso dono della prof che non c’è più

Fonte : sportfair

(Di lunedì 22 luglio 2019) Dai Mondiali di nuoto 2019 di Gwangju una storia da brividi:e quello speciale legame affettivo con lasua ex insegnante che non c’è più Dietro ai grandi campioni c’è sempre una grande storia, una di quelle che fa venire i brividi e per la quale è difficile trattenere le lacrime di commozione. Dai Mondiali di nuoto 2019, in corso a Gwangju, ne arriva una davvero commovente, che riguarda il campione americano. Il 22enne americano ha conquistato la medaglia d’oro nei 5o metri farfalla, conquistando la seconda vittoria iridata dopo quella nella staffetta 4×100 sl. A balzare agli occhi, sia durante l’ingresso in piscina di, che durante la premiazione, è stata lache il campione statunitense porta sempre con sè. Unaspeciale, che permette al campione americano di portare sempre con sè una donna ...

HuskyCity : RT @vitasportivait: ??????? #Gwangju2019 | #swimming CAELEB #DRESSEL ???? NELLA STORIA! Mai uno statunitense aveva vinto il titolo mondiale n… - americaninside : Boh Caeleb Dressel che ti devo dire... #Gwangju2019 - secesecs : RT @vitasportivait: ??????? #Gwangju2019 | #swimming CAELEB #DRESSEL ???? NELLA STORIA! Mai uno statunitense aveva vinto il titolo mondiale n… -