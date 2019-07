UeD Giulia Cavaglia ritrova l’amore con un calciatore? Il gossip

UeD Andrea e Natalia : business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta : UeD Andrea e Natalia oltre le critiche. Il post passionale dell’ex tronista. Relazione per business? La battuta su Giulia e Angela e la Reazione di Zelletta Nella giornata di ieri Andrea Zelletta ha divulgato pubblicamente tra le sue Stories Instagram degli insulti recapitatigli da alcuni follower in posta privata. C’è chi gli ha scritto che […] L'articolo UeD Andrea e Natalia: business? Giulia e Angela? Reazione di Zelletta ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - Raffaella Mennoia : “Tornino a ‘UeD’ a spiegare” : Dopo la fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, giunge al capolinea anche la storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne', ha rivolto un appello a troniste e corteggiatori. Li ha invitati a recarsi in studio a settembre per avere un confronto.Continua a leggere

UeD Manuel : Giulia tradita? Le ultime e perentorie dichiarazioni : UeD Manuel Galiano torna a parlare delle accuse di tradimento nei confronti di Giulia Cavaglia: le ultime e perentorie dichiarazioni dell’ex corteggiatore Continua a tenere banco il gossip attorno a Manuel Galiano e Giulia Cavaglia, protagonisti dell’ultima stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. Negli ultimi giorni l’ex corteggiatore è stato accusato di aver […] L'articolo UeD Manuel: Giulia tradita? Le ultime e ...

News UeD - Claudia dà un consiglio a Giulia Cavaglià : “Cambia strada” : Giulia Cavaglià e Manuel Galiano di Uomini e Donne in crisi? Interviene Claudia Dionigi Il gossip inerente a un presunto tradimento di Manuel Galiano ai danni di Giulia Cavaglià pare davvero essere il gossip del momento. E dopo tanto parlare di tutta questa intricata faccenda che tanto ha appassionato i numerosissimi fan del Trono Classico di Uomini e Donne, ha voluto dire la sua anche Claudia Dionigi, la quale ha voluto dare un consiglio ...

Angela Nasti - le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD : Angela Nasti e la dedica a Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne: “Ti voglio bene” Angela Nasti parla del suo rapporto con Giulia Cavaglia dopo Uomini e Donne. La giovane ex tronista fa una dolcissima dedica alla sua compagna d’avventura, con cui inizialmente i rapporti non erano così pacifici. Infatti, a inizio percorso tra le […] L'articolo Angela Nasti, le parole sul rapporto con Giulia Cavaglia dopo UeD proviene da ...

UeD Manuel : tatuaggi per persona speciale - poi la dedica (non c’entra Giulia) : Uomini e Donne, Manuel Galiano dopo la scelta di Giulia Cavaglià: il rapporto coi fan Manuel Galiano continua ad avere un rapporto bellissimo dopo Uomini e Donne con i suoi fan e lo fa rispondendo periodicamente alle domande che gli pongono non senza condividere con loro momenti di vita e ricordi importanti. Questa volta Manuel […] L'articolo UeD Manuel: tatuaggi per persona speciale, poi la dedica (non c’entra Giulia) proviene da ...

Andrea e Natalia - rivelazione della coppia di UeD dopo uscita con Giulia e Manuel : Natalia e Andrea, le ultime news dopo Uomini e Donne Più di qualcuno aveva dei dubbi sul futuro di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni dopo Uomini e Donne perché il tronista aveva lasciato sulle spine tutti fino all’ultima puntata, e la scelta della Paragoni era tutt’altro che scontata visto il suo palese trasporto per Klaudia […] L'articolo Andrea e Natalia, rivelazione della coppia di UeD dopo uscita con Giulia e Manuel ...

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano : prima lite per la coppia di UeD? : Giulia Cavaglià bacchetta Manuel Galiano e svela: “Mente sempre” prima lite per Giulia Cavaglià e Manuel Galiano? Su Instagram Stories l’ex tronista ha immortalato una piccola discussione con il fidanzato. “All’alba della 23.22 riusciamo a uscire di casa”. Sono state queste le parole della 24enne che è stata interrotta da Manuel Galiano che ha dato la colpa del ritardo a lei. La risposta di Giulia è stata ...

UeD - Giulio contro Manuel : “Vicino a Giulia immaginavo un uomo diverso” : UeD, dopo la non scelta Giulio Raselli si confessa. Delusione e piccolo affronto a Manuel e Giulia Giulio Raselli è rimasto molto male per esser stato la non scelta di Giulia Cavaglia. L’ex corteggiatore definito in più occasioni come uno degli ultimi partecipanti a Uomini e Donne che sono piaciuti di più di questa stagione, […] L'articolo UeD, Giulio contro Manuel: “Vicino a Giulia immaginavo un uomo diverso” proviene da ...

Giulio Raselli scrive a Giulia dopo UeD : parole inaspettate dopo la scelta : Uomini e Donne, il bellissimo post di Giulio Raselli su Instagram Giulio Raselli è tornato su Instagram dopo la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne e bisogna dire che lo ha fatto in grande stile, visto che non ha detto una sola parola fuori posto e, anzi, ha pubblicato un post di soli […] L'articolo Giulio Raselli scrive a Giulia dopo UeD: parole inaspettate dopo la scelta proviene da Gossip e Tv.

Manuel e Giulia - dopo UeD la promessa : la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia : Manuel Galiano e Giulia Cavaglià dopo Uomini e Donne: le news sulla coppia Le ultime news su Manuel Galiano e Giulia Cavaglià? Che domande! Vengono direttamente da Instagram, dove lui ha dedicato un post davvero speciale alla sua nuova fidanzata. Come inizio non c’è male, diciamocelo, anche se i due ne hanno da fare di […] L'articolo Manuel e Giulia, dopo UeD la promessa: la reazione di Antonio Moriconi e Klaudia proviene da Gossip e ...

UeD - trono classico : Giulia sceglie Manuel : Oggi 31 maggio è andata in onda su Canale 5 l'ultima puntata del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Poche ore fa, infatti, è stata trasmessa in diretta la terza ed ultima puntata speciale dedicata alle scelte dei tronisti di quest'ultima edizione. Dopo Angela Nasti e Andrea Zelletta è stata la volta di Giulia Cavaglià che ha concluso il suo trono scegliendo come compagno della sua vita il giovane Manuel Galiano. La villa La puntata ...