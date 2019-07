Stalker minaccia la ex | Morirai in un incidente Arrestato 40enne

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 21 luglio 2019) Rosa Scognamiglio "in unstradale". Undi Piacenza finisce agli arresti domiciliari con l'accusa di stalking. La vittima è una giovane donna di trentacinque anni che ha denuciato le persecuzioni di cui era bersaglio agli agenti del nucleo investigativo della polizia locale. “Tuin unstradale”. E scaraventa furiosamente la fidanzata fuori dall'auto in movimento. È stato questo l'episodio cruciale che ha decretato i domiciliari per unodella provincia di Piacenza, viziato da un'ossessione paranoide e criminale nei confronti dell'ex fidanzata. L'ordinanza di custodia cautelare è stata firmata dal gip Fiammetta Modica, in concordato col pm Antonio Colonna, appena qualche giorno fa. Sono occorse settimane di indagini, pile su pile di denunce e testimonianze, prima che scattassero le manette per lopiacentino. Un ...

aurelioebasta : @alf_napolitan @Camilllinha28 Si ma questo é un represso, se la prende e minaccia perché non riceve risposta Gli st… - LaStampa : In due due episodi a poche ore di distanza i carabinieri hanno bloccato le persecuzioni messe in atto dagli stalker… - JTurandot : Idem con Maccanico Voi stalker che tenete ostaggio in sequestri so tu minaccia le persone a cuo toglieye tutto.div morire make -