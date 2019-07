Scherma | Mondiali 2019 | gli sciabolatori dominano con la Georgia e volano in semifinale

Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019) La squadra italiana di sciabola maschile non tradisce le attese e si qualifica per le semifinali del Mondiale di Budapest. Dopo le due brillanti vittorie di ieri contro Repubblica Ceca ed Ucraina, il quartetto azzurro (Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano) ha superato anche lanei quarti di finale per 45-33. Un successo molto importante anche in ottica qualificazione olimpica con Tokyo che si avvicina sempre di più per gliitaliani. Dopo un inizio equilibrato, il primo parziale importante è quello messo a segno da Berrè, che porta l’Italia sulle sette stoccate di vantaggio (15-8). Poi ci pensa Curatoli ad allungare ancora di più in favore dell’Italia, che arriva sul +16 (30-14), mettendo in ghiaccio la. Lanon ha alcuna possibilità di rimontare gli azzurri, che chiudono agevolmente 45-33. Adesso inuna ...

Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ELISA DI FRANCISCA ?????????? L’azzurra si arrende in sem… - Federscherma : Budapest - Mondiali Assoluti Fioretto Femminile È BRONZO PER ARIANNA ERRIGO ?????????? L’azzurra cede in semifinale al… - Federscherma : Budapest - Mondiali Spada Femminile a Squadre. ITALIA IN SEMIFINALEEEEEEEE ?????????? Battute le statunitensi… -