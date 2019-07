Record a Palermo | è tra le città più visitate d’Italia

Fonte : direttasicilia

(Di domenica 21 luglio 2019), sono le 16, piazza Indipendenza, nonostante in caldo soffocante è colma di turisti che fanno la fila per entrare al Palazzo Reale. Anche via Maqueda pullula di stranieri. È ladei. Una delle poche cose che funzionano aè il turismo. Lo ha detto l’ISTAT che asi registra una crescita dei flussi e delle presenze anche nel 2018. È la crescita procede a un ritmo più che doppio rispetto a quello della Sicilia e quasi quadruplo rispetto alla media italiana. Si tratta di dati importanti di quello che è uno dei settori economici di spicco del territorio che emerge dai dati diffusi dall’Istat, l’istituto nazionale di statistica. L’aumento delle permanenze (cioè del numero di turisti moltiplicato per il numero dei pernottamenti) è pari al 7,8%, contro il 2,9 della Sicilia e il 2 della media nazionale. A fare da traino alla crescita ...

