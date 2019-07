Cancellata la data diAlbenga del Jova Beach Party | la spiaggia non c' è più

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) E’ stataladi Albenga del, tour nelle spiagge dinotti. Il concerto era previsto per il 27 luglio. I tecnici delche hanno effettuato i rilievi per il posizionamento delle strutture hanno scoperto che il fenomeno dell’erosione delle spiagge in Liguria, che ha già colpito altre cittadine, si è esteso anche sullaprescelta per ilad Albenga. Dai rilievi ortofotografici risulta una riduzione di 10/12 metri, forse causata dal maltempo.Il fenomeno, rispetto ai primi rilievi effettuati a novembre, si era già evidenziato durante la primavera ma si è ulteriormente accentuato nel corso delle ultime settimane, probabilmente a causa dell’ultima ondi maltempo.La produzione sta cercando una possibile location alternativa che possa soddisfare gli spettatori ...

