VIDEO – Numero incredibile di Sergio Ramos in allenamento

TeleVIDEOBlog gli ascolti di martedì 26 dicembre 1995 : Pippo Baudo numero uno (anche nell'auditel) : Prosegue il nostro viaggio nel tempo e nelle pagine di un'istituzione del piccolo schermo: il teletext, più comunemente chiamato Televideo.Tra le tante pagine e le decine di servizi al suo interno ci vogliamo concentrare sulla pagina dedicata al piccolo schermo, in particolar modo ai dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.prosegui la letturaTeleVideoBlog gli ascolti di martedì 26 ...

[VIDEO] Dimaro - Mertens show in allenamento - che numero per il belga : Dries Mertens è già carico, dopo soltanto due giorni di allenamenti a Dimaro, ma non solo. Perché la dose di entusiasmo portata dall’approdo del belga in Trentino contagia l’ambiente, a prescindere da tecnica e condizione fisica. Ecco il video : Dries #Mertens è carico: show in allenamento, ne fa le spese il giovane portiere del #Napoli ECCO IL VIDEO — Si Gonfia La Rete (@_SiGonfiaLaRete) July 14, 2019 Leggi anche : Callejon a ...

Milan - Piatek sfida la sorte : il bomber polacco cambia numero di maglia [VIDEO] : E’ il caso di dire la prova del 9 per Krzysztof Piatek. Il bomber polacco del Milan ha annunciato, attraverso un video su Instagram pubblicato contemporaneamente anche dalla società, il suo nuovo numero di maglia. La numero 9 del Milan è considerata una vera maledizione: Pato, Matri, Fernando Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, André Silva e Higuain non sono riusciti a raccogliere l’eredità di Pippo Inzaghi. Ora toccherà a ...

Vienna - palazzina di cinque piani crolla per un'esplosione : numerosi feriti VIDEO : un'esplosione, causata con ogni probabilità da una fuga di gas, ha causato il crollo di una palazzina a Vienna. Sono numerosi i feriti. L'incidente è avvenuto nella Press...

Nord Italia flagellato dal maltempo - danni ingenti - numerosi feriti e un morto : il bilancio è devastante [FOTO E VIDEO] : Due esondazioni del fiume Seveso a Milano avvenute nel giro di poche ore, in seguito alle forti piogge, un uomo di 65 anni trovato morto nel Torinese, nel Comune di Villarfocchiardo, e allarme frana in Valtellina, con 150 persone evacuate, e in A5 con 18 km dell’autostrada chiusi. Ancora al Nord, questa volta in Emilia, un nubifragio con grossi chicchi di grandine ha interessato Modena e in parte Bologna, provocando in qualche caso danni ...

Salah - che numero! L’egiziano ‘ridicolizza’ il portiere della Guinea [VIDEO] : Quest’anno la vittoria della Champions League, la prima della sua carriera, e la seria candidatura al prossimo pallone d’oro. Ma Mohamed Salah è concentratissimo alla Coppa D’Africa, che avrà inizio venerdì, con cui sarà protagonista con il suo Egitto. In forma smagliante, l’attaccante ha fatto vedere di essere pronto alla competizione, come dimostra il video di Corriere Tv in cui ‘ridicolizza’ il ...

#nuovoQuattroruote - Il numero di giugno è in vendita - VIDEO : Il numero di giugno di Quattroruote vi aspetta in edicola dal 25 maggio ed è già disponibile in edizione digitale. Come di consueto, vi offriamo un menu ricco di novità, anteprime, inchieste, prove su strada e impressioni di guida. Questo mese, a 2 euro in più, è disponibile a richiesta il dossier Citycar, dedicato alle migliori prove su strada delle più recenti auto utilitarie. Oppure, con 1,50 euro oltre al prezzo ...

